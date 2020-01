Consumul de electricitate al tarii a ajuns la cel mai mare nivel din aceasta iarna

Consumul cel mai mare a fost atins la ora 9:50, ajungand la 9.335 MW, iar importurile de electricitate se ridicau la 1.816 MW.Consumul de electricitate intr-o zi normala de iarna este intre 8.000 si 9.000 de MW. Recordul maxim este de 9.975 de MW, atins in ianuarie 2017.In ceea ce priveste nivelul importurilor, ministrul Energiei, Virgil Popescu, declara intr-un interviu acordat AGERPRES la mijlocul lunii decembrie, ca Romania are o capacitate maxima de import de electricitate de 2.100 - 2.200 de MW."Astfel ca interconectarea cu statele vecine este vitala, atat la gaze, cat si la energie electrica. Ca exemplu, la energie electrica, nu putem importa mai mult de 2.100 - 2.200 de MW, iar asta in momente de varf ar putea sa nu fie suficient", preciza ministrul.Joi dimineata, Romania produce energie in principal din gaze (26%), carbune (25%) si hidro (23%), urmand sursele nucleare (18%), fotovoltaice (2,8%), eoliene (1,4%) si biomasa (0,7%).