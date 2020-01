Consumul national de electricitate depaseste 9.100 de MW joi dimineata. Cresc si importurile

Consumul de electricitate intr-o zi normala de iarna este intre 8.000 si 9.000 de MW. Recordul maxim este de 9.975 de MW, atins in ianuarie 2017.Joi dimineata, la ora 10:15, consumul tarii se ridica la 9.148 MW, productia era de 7.607 MW, diferenta de 1.541 MW fiind importata.Pe primul loc in topul surselor de producere a energiei se afla hidrocarburile, adica gazele naturale - 1.918 MW (25,44%), urmata de cele hidro - 1.843 MW (24,44%), carbune - 1.520 MW (20,16%) si nuclear - 1.396 MW (18,51%).Sursele regenerabile se afla pe ultimele locuri: eolian - 524 MW (6,95%), fotovoltaic - 268 MW (3,55%) si biomasa - 71 MW (0,94%).In ceea ce priveste pretul energiei pe piata spot, tara noastra este una dintre cele mai scumpe din regiune, iar un MWh de electricitate cu livrare joi costa 62,33 euro, similar cu cel din Ungaria, potrivit operatorului bursier OPCOM.In Slovacia, energia costa 54,46 euro pe MWh, iar in Cehia, 48,12 euro pe MWh.