Majorarea taxei pe cifra de afaceri a companiilor din energie a avut un impact de peste 16 milioane lei pentru Transelectrica

"Impactul modificarilor legislative ale anului 2019 privind companiile din sectorul energetice a fost amortizat cu succes in profitul obtinut de CNTEE Transelectrica SA in primul semestru, prin implementarea unei strategii de management prudente si sustenabile. Astfel, CNTEE Transelectrica SA a obtinut in Semestrul 1 al anului 2019 un profit brut de 35 de milioane de lei, in conditiile unui profit brut anual bugetat de 20 de milioane de lei", se arata intr-un comunicat al Transelectrica remis luni AGERPRES.In primele sase luni ale anului, pe zona principala a activitatilor de baza - transport si dispecerizare SEN, compania a obtinut rezultate financiare mai bune comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, profitul EBIT inregistrand o crestere de 23%."Intr-un context legislativ in care se simt primele efecte ale unor acte normative care ne reglementeaza activitatea, cum ar fi OUG 114/2018, estimarile echipei de management a Transelectrica au anticipat o definire corecta a elementelor de cost. Impactul de peste 16 milioane de lei, generat din majorarea taxei pe cifra de afaceri a companiilor din energie de la 0,1% la 2%, a fost anticipat si atenuat de cresterea cu 9% a veniturilor din transport si alte activitati pe piata de energie. De asemenea, a fost gestionat corespunzator echilibrul intre prognoza si realizat, atat a nivelului fizic, cat si al costurilor cu achizitia CPT, situandu-ne sub limita bugetata a valorilor alocate pentru S1 2019. Altfel spus, desi au fost costuri mari pe piata de energie, am refacut echilibrul ajustand nevoile fizice, printr-o buna gestionare a mentenantei instalatiilor si a investitiilor", a declarat Marius-Danut Carasol, presedintele Directoratului CNTEE Transelectrica SA.Comparativ cu aceeasi perioada a ultimilor trei ani, in semestrul I al anului 2019 s-a inregistrat cea mai mare valoare a investitiilor realizate, raportat la sumele bugetate, respectiv 85,8 milioane de lei.Pe de alta parte, in zona activitatilor cu profit zero, in perioada ianuarie - iunie 2019, veniturile companiei din serviciile de sistem tehnologice au fost mai mici comparativ cu cheltuielile privind achizitia serviciilor tehnologice realizate."Desi am inregistrat o crestere a veniturilor din transport, am resimtit o scadere a veniturilor din serviciile tehnologice de sistem, ca urmare a diminuarii tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii, comparativ cu anul 2018. Aplicand o strategie prudenta am realizat in primul trimestru al anului 2019 un profit brut de 40 de milioane de lei, iar in semestrul I un profit brut de 35 milioane de lei, in conditiile unui profit brut bugetat pentru anul 2019 de 20 de milioane de lei. Chiar si in acest context, in care profitul realizat in primele 6 luni ne asigura garantia preluarii unor eventuale socuri din anul 2019, manifestam in continuare prudenta si responsabilitate in ceea ce priveste atingerea obiectivelor, astfel incat la sfarsitul anului asteptarile investitorilor sa fie satisfacute", a explicat Carasol.Transportatorul national de energie electrica, Transelectrica, a obtinut in primele sase luni ale anului un profit net de 30 de milioane de lei, in scadere cu 69% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului remis vineri Bursei de Valori Bucuresti.Profitul operational EBIT (profitul inainte de impozitul pe profit si dobanzi) a fost mai mare cu 18 milioane de lei (+23%) fata aceeasi perioada a anului precedent.Veniturile din transport si alte activitati pe piata de energie au inregistrat o crestere de 9% pe fondul tarifului de transport realizat mai mare (+7%) practicat in semestrul unu din 2019 si al cresterii cu 12,3 milioane de lei a veniturilor din interconexiune, aceste majorari absorbind complet scaderea consumului de energie electrica la nivel national ce s-a reflectat in cantitati tarifate mai mici (-0,1%).Potrivit reprezentantilor companiei, contextul din primul semestru al acestui an a fost unul dificil, caracterizat de costuri mari cu operarea sistemului de transport, in special costurile cu procurarea energiei electrice pentru compensarea pierderilor tehnice din retea (CPT)."In ciuda faptului ca nivelul fizic al pierderilor tehnice a fost mai mic fata de anul precedent (procent pierderi tehnice 2,38% S1 2019 fata de 2,76% in S1 2018), costurile totale cu achizitia energiei au fost semnificativ mai mari (+23,6 milioane lei reprezentand +19%) pe fondul cresterii substantiale a pretului la energie in piata angro (pretul mediu total de achizitie a fost cu 41% mai mare, de la 198 lei/MWh in S1 2018 la 279 lei/MWh in S1 2019) ", se precizeaza in raportul Transelectrica.Comparativ cu realizarile la 30 iunie 2018, in primul semestru din 2019 investitiile Transelectrica au crescut cu 28%, la 85 de milioane de lei. Gradul de realizare a programului de investitii la 30 iunie 2019 este de 30%.