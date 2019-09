Pretul energiei atinge un nou record, iar Romania importa din Ungaria la capacitate maxima

Astfel, energia cu livrare marti are pretul de 750 de lei (158 de euro) pe MWh in intervalul orar 19:00-20:00. Spre comparatie, la acea ora, preturile in celelalte tari din regiune sunt la jumatate: 81 de euro in Ungaria si Slovacia si 65 de euro in Cehia.Acest nivel de 750 de lei a mai fost inregistrat saptamana trecuta, miercuri, iar precedentul record fusese de 680 de lei pe MWh, in februarie 2017, in timpul unei perioade extrem de geroase.Importurile de energie din aceasta perioada sunt si ele la cote ridicate. Spre exemplu, marti, la ora 10:40, consumul tarii era de 7.424 MW, productia - de 5.923 MW, iar diferenta de 1.501 MW era adusa de peste granita.De altfel, datele OPCOM arata ca marti, intre orele 6:00 si 21:00, Romania importa energie din Ungaria la intreaga capacitate disponibila a liniei de interconectare, respectiv 656 MW.