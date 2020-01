Romania importa peste 1.700 de MW de electricitate marti dimineata, aproape de capacitatea maxima

Astfel, marti, la ora 11:00, consumul tarii era de 9.033 MW, productia, de 7.274 MW, iar diferenta de 1.758 MW reprezentau importuri.Pe primul loc in topul surselor de productie se afla gazele naturale, care, cu 1.934 MW, acopera 26% din consum. Urmeaza energia hidro, cu 1.789 MW (24,59%), carbunele - 1.748 MW (24%), nuclear - 1.427 MW (19,62%), fotovoltaic - 274 MW (3,77%), biomasa - 74 MW (1,02%) si eolian - 28 MW (0,38%).Ministrul Energiei, Virgil Popescu, declara intr-un interviu acordat AGERPRES la mijlocul lunii decembrie, ca Romania are o capacitate maxima de import de electricitate de 2.100 - 2.200 de MW."Astfel ca interconectarea cu statele vecine este vitala, atat la gaze, cat si la energie electrica. Ca exemplu, la energie electrica, nu putem importa mai mult de 2.100 - 2.200 de MW, iar asta in momente de varf ar putea sa nu fie suficient", preciza ministrul.