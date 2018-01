Romania se apropie de un nou consum record de energie

Consumul national era pana acum de circa 8.000 - 8.500 de MWh pe ora (sau MW). Spre exemplu, vineri, la ora 12:20, se utilizau 8.273 MW. Insa valoarea indicatorului va creste de saptamana viitoare si va ajunge la 9.830 MW in ziua de miercuri, 10 ianuarie, intre orele 18:00 si 19:00.Interesant este ca valori mari ale consumului, de peste 9.400 de MW, se vor atinge si in week-end, cand, de regula, cererea este mult mai mica decat in timpul saptamanii. De asemenea, cererea va continua sa fie mare si saptamana 15-21 ianuarie, cand consumul orar va depasi din nou 9.500 de MW.De altfel, Dispeceratul Energetic National se astepta ca in aceasta iarna sa avem o situatie similara cu cea de iarna trecuta, cand au existat consumuri-record de electricitate de aproape 10.000 de MW, ca urmare a temperaturilor extrem de scazute.Astfel, potrivit Programul energetic pentru iarna 2017 - 2018, elaborat de Ministerul Energiei inca din luna august a anului trecut, "pentru varfurile de sarcina previzionate pentru iarna 2017-2018, Dispecerul Energetic National a realizat balanta productie - consum in care a fost luat in considerare un scenariu plecand de la urmatoarele ipoteze: inregistrarea unei perioade de 7-10 zile geroase, cu temperaturi de minus 15 - 20 grade C); structura productiei la varful de seara fara aportul centralelor eoliene si fotovoltaice (limitari naturale sau dictate de protectii tehnologice), cu reduceri de putere, pana la opriri, ale centralelor pe gaze naturale (presiuni mici in reteaua de transport gaze naturale); la varful de consum, valoarea medie maxima orara considerata este de 9.750 MW (identic cu cea inregistrata in ianuarie 2017. Valoarea maxima instantanee a fost de 9.991 MW) ".