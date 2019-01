Transgaz imprumuta 100 milioane euro pentru conducta Tuzla-Podisor

Contractul pentru prima transa in valoare de 50 milioane euro a fost semnat in data de 17 decembrie 2018.BEI a acordat 150 de milioane de euro pentru finantarea unei noi conducte de transport, in lungime de 308,2 kilometri, ce va conecta resursele de gaze naturale ale Romaniei de la tarmul Marii Negre atat cu reteaua nationala de transport gaze naturale, cat si cu coridorul BRUA (conducta Tuzla - Podisor), conectand astfel sistemele de transport gaze naturale din Europa de Sud-Est, Centrala si Europa de Vest.Acordarea acestei finantari este sustinuta de Fondul European pentru Investitii Strategice (EFSI), pilonul financiar al Planului de investitii pentru Europa ("Planul Juncker").Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, si vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, au semnat la Luxemburg si contractul de imprumut in valoare de 38 milioane euro prin care BEI acorda finantare Eurotransgaz SRL, subsidiara Transgaz in Republica Moldova, in vederea finantarii Vestmoldtransgaz SRL pentru proiectul de interconectare Ungheni - Chisinau.Proiectul consta in construirea unei conducte noi de transport gaze naturale Ungheni - Chisinau.Reteaua de transport gaze naturale Ungheni - Chisinau reprezinta faza a II a proiectului de interconectare Iasi -Ungheni- Chisinau.La evenimentul de la Luxemburg au mai participat Lilian Zamfiroiu, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Romaniei in Marele Ducat de Luxemburg, si Marius-Danut Carasol, director general al CNEE Transelectrica SA."Proiectele inovatoare semnate astazi (joi, 24 ianuarie, n.r.) sunt importante atat pentru Romania si Moldova cat si pentru Uniunea Europeana. Acestea contribuie la securitatea an aprovizionarea cu gaze si la diversificarea resurselor energetice. Acest lucru sporeste competitivitatea in sectorul energetic cu implicatii pozitive pentru clientii in ceea ce priveste preturile corecte si fiabilitatea", a declarat vicepresedintele BEI, Andrew McDowell.La randul sau, Ion Sterian a declarat ca pentru Transgaz cooperarea cu BEI vizeaza asigurarea finantarii competitive a proiectelor strategice de investitii, menite sa contribuie la indeplinirea obiectivelor Uniunii Europene de dezvoltare durabila a infrastructurii de transport gaze naturale, diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale si consolidarea securitatii si solidaritatii energetice"BEI a semnat pana acum cu Transgaz trei contracte de finantare, in valoare de 50 milioane euro fiecare, doua pentru punerea in aplicare a primei faze a proiectului de interes comun (BRUA) si unul ca prima transa pentru constructia conductei Tuzla - Podisor. Astazi, s-a semnat contractul pentru transa a doua, in valoare de 100 milioane euro, din imprumutul total de 150 milioane euro acordat pentru acest proiect. Este de importanta strategica ca, gazul produs in Marea Neagra, sa fie transportat prin Sistemul National de Transport gaze naturale spre piata romaneasca si europeana, pentru a spori securitatea aprovizionarii cu gaze naturale in Romania si UE si a garanta aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor interni si din regiune", a spus Ion Sterian.Pentru a eficientiza procesul de dezvoltare a retelei de transport gaze naturale, Transgaz trebuie sa respecte si sa implementeze legislatia europeana si nationala referitoare la mediul inconjurator si social, sens in care a solicitat sprijinul BEI in cadrul operarii Hub-ului de consultanta pentru investitii europene, sub forma de asistenta tehnica pentru elaborarea Evaluarii Strategice de Mediu integrate ("SEA") pentru toate proiectele enumerate in TYNDP aspect ce reprezinta o etapa esentiala in accelerarea implementarii unor astfel de proiecte.