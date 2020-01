Gazele rusesti nu mai tranziteaza Dobrogea spre Bulgaria. Ce se intampla cu importurile in Romania?

"Pe conducta T1, se importa in Romania atata cat nominalizeaza furnizorii care au contracte de import. In schimb, pe firul T2, la 31 decembrie 2019 a expirat contractul (cu Gazprom - n.r.) si suntem in proceduri de a scoate la licitatie capacitatea de tranzit. Pe firul T3 avem contract cu Gazprom pana la 31 decembrie 2023 si noi incasam banii fie ca Gazprom livreaza gaze, fie ca nu", a spus Sterian.Acesta a dat asigurari ca fluxul de gaze din sistemul national de transport al tarii noastre este normal.Pe de alta parte, Bulgaria, care era principalul destinatar al gazului rusesc care tranzita Dobrogea, a anuntat pe 30 decembrie ca va primi gaze din Rusia prin noua conducta Turkstream, din ianuarie.Aceasta conducta aduce gaze din Rusia prin Marea Neagra, ceea ce va insemna economii pentru Bulgaria."Am finalizat cu Gazprom o modificare a punctului de intrare a livrarilor (...) convenabila pentru Bulgaria. Punctul de livrare devine Strandja 2", situat la granita bulgaro-turca, a afirmat ministrul bulgar al energiei, Temenujka Petkova, citata de AFP.Ministrul a justificat decizia prin posibilitatea de a economisi 70 de milioane de leva (35 milioane de euro) pe an cheltuiti ca taxe de tranzit via Romania, invecinata cu Ucraina, de unde venea la acel moment gazul rus. Pretul gazului in Bulgaria ar putea scadea astfel cu 5%, a mentionat Petkova.Conducta Turkstream leaga Rusia de partea europeana a Turciei. Prima linie a conductei are o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi pe an. Cea de-a doua linie, cu o capacitate similara, ar urma sa fie destinata aprovizionarii clientilor din Europa de Sud-Est.