Romania a castigat privatizarea companiei de gaze din R. Moldova: E cea mai importanta victorie economica din ultimii 10 ani

Anuntul a fost facut la evenimentul comun desfasurat la Chisinau si prezidat de prim-ministrii Romaniei, Viorica Dancila, si Republicii Moldova, Pavel Filip.Romania isi consolideaza rolul de jucator economic regional si de principal partener strategic al Republicii Moldova, a declarat, la reuniunea de la Chisinau, ministrul roman al Economiei, Danut Andrusca."Prezenta capitalului romanesc in Republica Moldova, prin participarea Transgaz la privatizarea Vestmoldtransgaz, este o actiune de importanta strategica deosebita, atat pentru Romania, cat si pentru Republica Moldova.Republica Moldova isi securizeaza accesul la piata europeana a gazelor naturale, iar Romania reconfirma parteneriatului strategic de succes, cu Republica Moldova.Asistam, totodata, la aplicarea politicii energetice a UE in ceea ce priveste necesitatile transportului de gaze in regiune, pe termen mediu si lung', a afirmat ministrul Economiei.El a subliniat ca Transgaz a primit mandat de sustinere, din partea Ministerului Economiei, in demersurile sale pe pietele externe.Ministrul Andrusca a aratat ca dezvoltarea Sistemului National de Transport gaze naturale, din zona de Nord Est a Romaniei, se defasoara corelat cu proiectul gazoductului Ungheni-Chisinau. Transgaz deruleaza acest proiect de 152 milioane euro, declarat de importanta nationala de catre Guvernul Romaniei."Aceste investitii majore in infrastructura de energie reprezinta o dovada a indeplinirii angajamentelor de politica externa si de securitate energetica. Ele vor aduce beneficii cetatenilor din ambele tari si vor face ca regiunea noastra sa fie mai sigura. Sunt bucuros ca aceste lucruri se intampla acum, in anul in care sarbatorim Centenarul Marii Uniri de la 1918, pentru ca putem sa dovedim tuturor partenerilor nostri ca statul roman se intareste si se dezvolta', a adaugat Danut Andrusca.Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a subliniat importanta proiectului, denumit Eurotransgaz, pentru compania din Romania."Castigarea licitatiei de privatizare a Vestmoldtransgaz este unul dintre proiectele strategice ale Transgaz, care vor consolida rolul si importanta companiei la nivel regional, pe piata energiei.In urmatorii doi ani, Eurotransgaz va derula un proces investitional in Republica Moldova care va include construirea unui gazoduct intre Ungheni si Chisinau, precum si instalatiile necesare operarii acestei conducte, in conditii de eficienta, siguranta si competitivitate", a precizat Ion Sterian.Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau, avand ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, a depus o oferta angajanta pentru achizitia integrala a Vestmoldtransgaz din Republica Moldova in data de 28 decembrie 2017."In urmatorii doi ani, Eurotransgaz SRL va derula un proces investitional in Republica Moldova care va include construirea unui gazoduct intre Ungheni si Chisinau, precum si instalatiile necesare operarii acestei conducte in conditii de eficienta, siguranta si competitivitate, oferind totodata rute si surse alternative de aprovizionare pentru piata din regiune", se arata intr-un comunicat al Transgaz, remis Bursei de Valori Bucuresti.