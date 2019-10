Orban: 330 de kilometri din cei 479 de kilometri din gazoductul BRUA sunt deja finalizati

Acesta este al doilea obiectiv de investitii din cadrul BRUA, intr-o luna, dupa inaugurarea statiei de la Jupa."Sectorul energetic poate si trebuie sa fie motorul de dezvoltare a economiei Romaniei, insa ramane departe de potential. In programul de guvernare recunoastem si sustinem rolul proiectelor strategice ale Transgaz si, prin intermediul acestei companii importante, fie ca e vorba de BRUA sau Ungheni-Chisinau sau gazele din Marea Neagra, avem obligatia sa luptam pentru a face din Romania o tara sigura din punct de vedere energetic", a spus Orban.El a aratat ca proiectul BRUA are o valoare totala de 480 de milioane de euro, din care 180 de milioane de euro reprezinta grantul acordat de Comisia Europeana."BRUA, faza I, este unul dintre cele mai importante proiecte strategice ale Transgaz, care va permite accesul la noi surse si facilitarea transportului de gaz caspic catre Europa Centrala si de Est", a continuat premierul desemnat.Potrivit acestuia, conducta permite transportul de 1,5 miliarde de metri cubi de gaze in relatia cu Bulgaria si 1,75 miliarde de metri cubi in relatia cu Ungaria."Din cei 479 de kilometri de conducta intre Podisor si Recas, sunt gata 330 de kilometri. Sunt trei statii de comprimare, din care cea de la Jupa a fost inaugurata pe 30 septembrie, cea de la Podisor astazi, 31 octombrie, iar cea de la Bibesti este in curs de executie si respecta graficul", a adaugat premierul desemnat.Orban a aratat ca BRUA este un proiect extrem de ambitios, fiind "munca a mii de oameni in zeci de santiere".