Transgaz a cumparat in perioada geroasa gaze cu 40% mai scumpe decat pretul pietei

Pretul la care Transgaz a cumparat gazele este cu 40% mai mare decat cotatia medie de 90 de lei pe MWh pentru luna februarie, asa cum arata site-ul Bursei Romane de Marfuri.Reprezentantii companiei explica faptul ca, in perioada 22-26 februarie 2018, in contextul avertizarilor meteo de ger si in conformitate cu prevederile art. 83 din Codul Retelei aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, Transgaz a achizitionat pe bursa o cantitate de gaze naturale de 12 milioane metri cubi pentru echilibrarea fizica si operarea in conditii de siguranta a Sistemului National de Transport."Precizam ca tranzactiile s-au efectuat in mod transparent si nediscriminatoriu, prin utilizarea mecanismelor de piata si cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare. Cu toate acestea, in data de 26.02.2018 s-a inregistrat la nivelul intregului Sistem National de Transport (SNT) un deficit de cca. 10,6 milioane mc", se arata in comunicat.Necesarul Transgaz pentru echilibrarea Sistemului National de Transport (SNT) a presupus initierea ordinelor de achizitie gaze naturale pentru cantitatea totala de 244.950 MWh cu livrare in perioada 22 februarie - 1 martie 2018.In baza estimarilor facute de specialistii Transgaz cu privire la evolutiile pietei, societatea a decis sa cumpere cantitatea de 53.250 MWh (echivalentul a 5 milioane de metri cubi) pe data de 27 februarie 2018."Decizia Transgaz a luat in calcul urmatorii indicatori: valoarea Linepack (indicatorul care arata volumul efectiv de gaze naturale ce se afla in sistem intr-un anumit moment), care pentru 27.02.2018 s-a situat la un nivel de 38 milioane mc iar pentru 28.02.2018 se estima o valoare de 30 milioane mc.; nivelul surselor din productia interna a fost estimat la un nivel de circa 27 milioane mc; nivelul livrarilor de gaze naturale din import a fost limitat de Gazprom Export la circa 15 - 15,5 milioane mc/zi; nivelul redus al capacitatii de extractie din depozitele de inmagazinare, care s-a situat la 15 - 15,5 milioane mc./zi; consumul estimat la nivelul SNT a fost de cca 65 milioane mc", au aratat oficialii companiei de gaze.Astfel ca Transgaz a initiat, in 27 februarie, cinci ordine de cumparare gaze naturale pentru echilibrare pe platforma STEGN gestionata de BRM, in pachete de 10.650 MWh (echivalentul a unui milion de metri cubi) fiecare. A existat o contraoferta unica pentru un singur pachet la pretul de 129 de lei. In urma licitatiei, tranzactia s-a incheiat cu pretul de 127 de lei/MWh - pret minim licitat de catre vanzator pana la ora 14:58, in conditiile in care sedinta de tranzactionare pe bursa se incheie la ora 15:00.Oficialii Transgaz spun ca aceste costuri vor fi suportate de operatorii care s-au aflat in deficit in acel moment."In data de 27.02.2018, starea de dezechilibru a SNT a fost cu titlu de deficit, conform art.1022 din Codul Retelei. Pretul aplicabil a fost de 127 lei/MWh, pentru utilizatorii retelei cu un deficit care s-a incadrat intr-o toleranta aprobata de 5%, si de 127 lei plus 10% pentru utilizatorii retelei cu un deficit peste pragul de toleranta de 5%, conform reglementarilor prevazute in Codul retelei. Acest tarif de dezechilibru (...) reprezinta pretul aplicabil doar utilizatorilor retelei care au dezechilibrat Sistemul National de Transport", sustine compania de transport al gazelor.Potrivit Transgaz,"Pretul de 127 de lei/MWh este tariful de dezechilibru pentru ziua respectiva, adica pretul aplicabil pentru utilizatorii retelei care au fost in deficit si care nu si-au indeplinit obligatia legala de echilibrare a portofoliilor proprii (conform Regulamentului (UE) 312/2014). In niciun caz nu reprezinta 'o crestere spectaculoasa a pretului de vanzare a gazului' din piata", potrivit comunicatului.Totodata, reprezentantii Transgaz mai spun ca in acea perioada pretul gazelor a crescut la nivel european, determinat cererea mare, ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile si a unei oferte limitate.Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele din sistemul national de transport al gazelor de saptamana trecuta, insa companiile au anuntat ca vor contesta amenda.Totodata, potrivit unor surse din sector, Romania a importat saptamana trecuta pana la o treime din consumul zilnic de gaze pentru a trece cu bine perioada geroasa, acestea fiind cele mai mari importuri zilnice de gaze din ultimii cinci ani.