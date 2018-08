Transgaz este gata sa preia compania de gaze din Republica Moldova

Conform sursei citate, o echipa de specialisti apartinand Eurotransgaz, compania detinuta de catre Transgaz in Republica Moldova, se va deplasa la finalul saptamanii urmatoare la Chisinau pentru inventarierea patrimoniului Vestmoldtransgaz, urmand ca, de comun acord cu autoritatile competente din Republica Moldova, sa se semneze procesul verbal de preluare."Prin semnarea contractului de vanzare-cumparare a Intreprinderii de Stat Vestmoldtransgaz la 28 martie 2018 de catre Eurotransgaz, compania infiintata si detinuta de catre SNTGN Transgaz in Republica Moldova si autoritatile din tara vecina, s-au creat premisele construirii gazoductului Ungheni - Chisinau, un proiect vital pentru asigurarea securitatii energetice a Republicii Moldova si s-au stabilit conditiile necesare pentru preluarea Vestmoldtransgaz si inceperea lucrarilor de constructie la gazoduct", se mentioneaza in comunicat."Sprijinul acordat de partenerul moldovean in toata aceasta perioada, de la momentul semnarii contractului si pana in prezent, combinat cu eforturile sustinute ale echipelor interdisciplinare din Eurotransgaz si Transgaz, ne apropie de momentul finalizarii tranzactiei, conform cu calendarul agreat prin contract si ne permite preluarea Vestmoldtransgaz. Astfel, sunt create toate premisele pentru aputea marca acest eveniment in prima parte a lunii septembrie. Tin sa felicit intregul colectiv Transgaz pentru efortul depus la acest proiect de importanta cu adevarat strategica. Transgaz a demonstrat ca are capacitatea de a deveni un jucator regional in sectorul de energie, atat prin preluarea Vestmoldtransgaz, cat si prin progresul realizat la constructia gazoductului BRUA", a declarat ministrul Economiei Danut Andrusca.La randul sau, Directorul General al Transgaz, Ion Sterian a subliniat ca, dupa finalizarea procesului de preluare al Vestmoldtransgaz, urmeaza sa se treaca la etapele de achizitie si construtie pentru gazoductul Ungheni-Chisinau, esentiale pentru securitatea energetica a Republicii Moldova."Complexitatea procesului de privatizare a intreprinderii din Republica Moldova de catre Eurotransgaz a presupus eforturi considerabile de ambele parti. Transgaz a demonstrat disciplina si fermitate in respectarea calendarului agreat.Avand in vedere ca sunt aproape de indeplinirea cerintelor de caror realizare depinde finalizarea tranzactiei, SNTGN Transgaz SA si subsidiara sa din Republica Moldova sunt pregatite sa marcheze acest moment in prima parte a lunii septembrie, alaturi de partenerii lor de la Chisinau", a declarat Ion Sterian.Pe de alta parte, reprezentantii Transgaz, au precizat, intr-un comunicat remis AGERPRES, ca apreciaza ritmul accelerat in care se deruleaza la Chisinau masurile pentru finalizarea tranzactiei prin care Eurotransgaz va prelua Vestmoldtransgaz."Suportul acordat de Guvernul Republicii Moldova si alte autoritati de la Chisinau, din momentul semnarii contractului de vanzare-cumparare si pana in prezent, combinat cu eforturile sustinute ale echipelor interdisciplinare din Eurotransgaz si Transgaz, au facut posibila apropierea de momentul finalizarii tranzactiei, conform cu calendarul agreat prin contract. Complexitatea procesului de privatizare a I.S. Vestmoldtransgaz a presupus demersuri si resurse considerabile de ambele parti pentru pregatirea finalizarii acestui proces, in acord cu conditiile stabilite prin contractul de privatizare. Avand in vedere ca ne apropiem de finalizarea cerintelor de a caror indeplinire depinde momentul trecerii Vestmoldtransgaz in proprietatea investitorului, SNTGN Transgaz SA si subsidiara sa din Republica Moldova sunt pregatite sa marcheze, in prima parte a lunii septembrie a.c., alaturi de partenerii lor de la Chisinau, acest moment si demararea procesului de reorganizare a I.S. Vestmoldtransgaz, astfel incat sa se treaca fara intarzieri la etapele de achizitii si constructii conform proiectului privind gazoductul Ungheni-Chisinau", se mentioneaza in comunicatul Transgaz.Anuntul potrivit caruia Eurotransgaz, subsidiara a SNTGN Transgaz SA, a fost declarata castigatoare a procesului de privatizare a I.S Vestmoldtransgaz a fost facut de catre premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, in 27 februarie 2018 la Chisinau, in prezenta prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, si a ministrul economiei, Danut Andrusca.O luna mai tarziu, in data de 28 martie 2018, tot la Chisinau, a fost semnat contractul de privatizare a Vestmoldtransgaz, in cadrul unui eveniment la care au participat ministrul roman al Economiei si omologul sau din Republica Moldova, Chiril Gaburici.