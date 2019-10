Transgaz si Austrian Central European Gas Hub coopereaza pentru constituirea hub-ului gazier in Romania

Potrivit unui raport al Transgaz, publicat marti pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Romanian Gas Hub va fi o companie mixta ce va avea ca obiectiv operarea Punctului Virtual de Tranzactionare din Romania (PVT). Transgaz va detine 51% din actiuni, iar CEGH 49%. Transgaz va nominaliza directorul general, iar CEGH va numi directorul general adjunct."Prin acest hub de gaze, Transgaz isi afirma rolul de leader in ceea ce priveste asigurarea securitatii energetice in Romania si in regiune. Hub-ul Romanesc de gaze este o reusita deosebit de importanta, care creeaza premisele pentru dezvoltarea economica si financiara a Romaniei. Transgaz are capacitatea si know-how-ul necesare pentru a gestiona proiectul. Cu sprijinul Ministerului Economiei, actionarul majoritar al Transgaz, al tuturor factorilor decizionali, vom reusi sa dezvoltam sectorul gazier, transformandu-l intr-unul din principalele motoare de dezvoltare ale tarii. Dupa implementarea calendarului privind infiintarea noii societati, Romanian Gas Hub, estimata pentru finalul lunii februarie 2020. Functie de ceea ce hotaraste statul roman, in aceasta societate pot intra in calitate de actionari, companii/ entitati romanesti precum: Romgaz, OMV Petrom, alti producatori de gaze din Romania, CEC sau Eximbank in calitate de Casa de Clearing, OPCOM, BRM, BVB s.a.", a declarat directorul general al Transgaz, Ion Sterian.Potrivit sursei citate, acordul de cooperare a fost semnat din partea Transgaz Romania de Ion Sterian, director general, iar din partea Central European Gas Hub de Gottfried Steiner, CEO."Romania, avand un sistem mare de conducte gaziere si o productie nationala de gaze ridicata, asigura conditiile ideale pentru un cadru de tranzactionare a gazelor. CEGH a creat cu succes cel mai lichid loc de tranzactionare din centrul si estul Europei si este mandru sa sustina Transgaz in dezvoltarea unui hub gazier in Romania", a spus Gottfried Steiner, CEO al Central European Gas Hub.Ulterior semnarii acordului, vor incepe demersurile pentru infiintarea Romanian Gas Hub, societate ce va furniza servicii profesionale de hub gazier pentru Romania (inclusiv servicii de comercializare si servicii conexe) si va avea ca scop operarea Punctului Virtual de Tranzactionare din Romania (PVT).Conform documentului publicat pe site-ul BVB, Romania se bucura de o pozitie geostrategica, fiind localizata pe importante coridoare de transport intre pietele bine dezvoltate din centrul Europei si sursele de aprovizionare din SE Europei. Romania are o retea de conducte de peste 13.300 km, un nivel ridicat al productiei interne de gaze naturale de aproximativ 10 miliarde de metri cubi/an si un consum de aproximativ 11 miliarde de metri cubi/an. Reteaua este operata in mod profesionist de Transgaz si dispune de cele mai bune conditii esentiale pentru crearea unui hub de gaze functional, lichid si bine acceptat pe piata energetica.Hub-ul gazier roman presupune o noua viziune asupra pietei gazelor naturale, anume aceea de a construi o piata libera, lichida, responsabila, atent supravegheata, dezvoltand modalitati de sustinere a clientilor vulnerabili, unic dispecerizata pentru prevenirea crizelor in situatii exceptionale si total integrata in Uniunea Energetica Europeana. Hub-ul presupune regandirea tuturor activitatilor din sectorul gazelor naturale intr-un singur scop, acela de a facilita tranzactionarea gazelor naturale cu scopul obtinerii celor mai bune preturi ale gazelor la un moment dat.Transgaz, in calitate de operator al Sistemului National de Transport gaze naturale din Romania, sustine acest proiect, avand cunostinte profunde in domeniul pietei gaziere nationale si o experienta multianuala in operatiuni tehnice din tara.Central European Gas Hub, in calitate de operator al Punctului Virtual de Tranzactionare din Austria, aduce in asociere cunostintele sale in operarea unui hub gazier de succes, deoarece CEGH reprezinta cel mai important punct de comercializare a gazelor naturale din centrul si estul Europei.Prin infiintarea Romanian Gas Hub, partile doresc sa asigure pe piata un cadru de tranzactionare lichida a gazelor naturale in Romania si sa sprijine comerciantii gazieri in derularea afacerilor lor.Central European Gas Hub AG (CEGH) este operatorul Punctului Virtual de Tranzactionare (PVT) din Austria si asigura o platforma de nominalizare a gazelor pentru companii internationale. Produsele de pe Bursa Gaziera pentru piata austriaca si ceha sunt oferite pe platforma PEGAS, prin cooperare intre Powernext si CEGH. CEGH este subsidiara OMV Gas&Power (65%), Wiener Boerse (20%) si Eustream (15%). CEGH s-a demonstrat a fi una dintre platformele de tranzactionare de top din Europa Centrala cu volume nominalizate de 659 TWh de gaze naturale in PVT CEGH si un volum comercializat de 133 TWh pe piata bursiera de gaze PEGAS CEGH (2018).SNTGN Transgaz SA este unicul operator al Sistemului National de Transport al gazelor naturale (SNT) care asigura transportul in conditii de siguranta, eficienta si competitivitate, a peste 90% din gazul natural consumat in Romania, in conformitate cu standardele UE de performanta si mediu inconjurator. Transgaz este o prezenta activa pe piata de capital din Romania, fiind listat la Bursa de Valori Bucuresti. 58.5097% din actiuni sunt detinute de statul roman, prin Ministerul Economiei,iar 41,4903% (free-float) de actionari minoritari. Compania opereaza o retea de peste 13.300 km de conducte de transport gaze naturale, cu o capacitate totala de transport de 30 miliarde de mc si a gestionat in anul 2018 o cantitate de 13,07 miliarde de mc. gaze naturale.In calitate de operator de sistem si de transport gaze naturale certificat conform celui de- Al Treilea Pachet Energetic, din iulie 2010 Transgaz este membru ENTSOG.