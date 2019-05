Transgaz si Black Sea Oil & Gas au semnat Memorandumul pentru Proiectul Midia

"In data de 6 mai 2019, la sediul Reprezentantei din Bucuresti, SNTGN Transgaz SA a semnat cu Black Sea Oil &Gas (BSOG), Memorandumul de Intelegere pentru utilizarea si dezvoltarea retelei de transport gaze naturale pentru Proiectul Dezvoltare Gaze Naturale Midia ("Proiectul MGD") ", se spune in comunicat.Potrivit documentului, documentul a fost semnat de Ion Sterian, director general al Transgaz, si de CEO-ul Black Sea Oil & Gas, Mark Beacom. La eveniment au fost prezenti si reprezentanti ai managementului executiv al celor doua companii.Memorandumul de Intelegere descrie principiile de baza, responsabilitatile si cadrul de cooperare pentru executia conductei de transport gaze naturale ce va prelua in Sistemul National de Transport gaze naturale, gazele tratate la noua statie de tratare a gazelor din comuna Corbu, judetul Constanta.De asemenea, Memorandumul de Intelegere mai vizeaza cooperarea in domeniul cercetarii, inovarii, transferului tehnologic, decarbonizarii si utilizarii noilor tehnologii, injectarea hidrogenului in conducta de gaze pentru a extrage gazul ecologic, contribuind astfel la atenuarea schimbarilor climatice.SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului National de Transport (SNT) gaze naturale si asigura indeplinirea in conditii de eficienta, transparenta, siguranta, acces nediscriminatoriu si competitivitate a strategiei nationale privind transportul intern si international al gazelor naturale si dispecerizarea gazelor naturale, precum si cercetarea si proiectarea in domeniul specific activitatii sale, cu respectarea cerintelor legislatiei europene si nationale, a standardelor de calitate, performanta, mediu si dezvoltare durabila.