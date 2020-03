Sectorul calatoriilor de afaceri va pierde 820 miliarde de dolari din cauza coronavirusului

Calatoriile de afaceri in Asia au fost cele mai afectate, cel putin o treime dintre companii declarand ca si-au anulat sau suspendat majoritatea calatoriilor de afaceri spre China, Hong Kong, Taiwan sau alte tari din Asia-Pacific, potrivit unui sondaj al Global Business Travel Association (GBTA).Noile prognoze ale GBTA sunt semnificativ mai mari decat precedentele estimari, care dateaza din luna februarie, si in care veniturile pierdute din cauza coronavirusului erau prognozate sa atinga 560 miliarde de dolari.Virusul care a aparut in orasul Wuhan din centrul Chinei a provocat peste 4.000 de decese, majoritatea in China, si a afectat afacerile din intreaga lume."Coronavirusul afecteaza in mod semnificativ veniturile industriei calatoriilor de afaceri. Impactul asupra acestei industrii, si asupra intregii economii, nu poate fi subestimat", a declarat directorul operational de la GBTA, Scott Solombrino.China, tara care a inregistrat o cadere cu 95% a calatoriilor de afaceri de la inceputul epidemiei, ar urma sa inregistreze o diminuare cu 404,1 miliarde de dolari a veniturilor din calatoriile de afaceri, urmate de pierderi de 190,5 miliarde de dolari in Europa.GBTA subliniaza ca liniile aeriene si industria hoteliera, care in mod normal sunt principalele beneficiare ale cheltuielilor companiilor pentru calatorii, au primit o lovitura puternica pe masura ce virusul continua sa se raspandeasca.