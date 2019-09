Circa 2.000 de romani au fost afectati de falimentul Thomas Cook. Nimeni nu solicitat ajutor pentru repatriere

"Acestia aveau pachete turistice luate de la agentii care foloseau si serviciile Thomas Cook. Am facut un grup de lucru, impreuna cu MAE si ANAT, si am cerut o raportare rapida sa vedem daca sunt turisti in dificultate care sa necesite repatriere, dar, din fericire, nu a fost cazul. La MAE s-a infiintat si un call-center, dar nu au fost sesizari", a spus Trif.Potrivit ministrului, cei mai multi din cei aproape 2.000 de turisti nici nu au apucat sa plece si isi vor primi banii inapoi de la agentii, dar a fost si un caz cu unii turisti deja plecati carora agentia de turism prin care au cumparat vacanta le-a achitat zilele ramase neplatite de Thomas Cook.Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat, luni, intrarea in faliment dupa ce a esuat in cursul weekendului sa gaseasca fondurile necesare pentru supravietuire si va intra in "lichidare imediata".Thomas Cook realiza o cifra de afaceri de aproximativ 10 miliarde lire sterline (11,32 miliarde euro) pe an. De mai multi ani insa compania era afectata de o concurenta acerba intre tour-operatori si un mediu economic incert in special in Marea Britanie, in contextul Brexitului si deprecierii lirei.Grupul Thomas Cook are o povara a datoriilor de 1,7 miliarde lire sterline si intalnirea cu creditorii era decisiva pentru o companie care are 19 milioane de clienti pe an in 16 tari.