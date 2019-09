Colapsul Thomas Cook: 50.000 de turisti blocati in insulele din Grecia si alti 21.000 in Turcia

Turistii blocati in Grecia, in principal turisti britanici, sunt in vacanta in insulele Zakynthos, Kos, Corfu, Skiathos si Creta, a declarat oficialul. "Principala noastra prioritate este sa ii ajutam sa ajunga acasa", a mai spus oficialul care a dorit sa isi pastreze anonimatul.In paralel, Ministerele de Finante si de Turism din Turcia au anuntat ca lucreaza la un pachet de sprijin financiar pentru companiile locale afectate de falimentul touroperatorului britanic Thomas Cook. Potrivit unui mesaj publicat pe contul de Twitter al Ministerului Turismului din Turcia, un numar de 21.033 de clienti ai Thomas Cook sunt in prezent in vacanta in Turcia. Ministerul Turismului mai informeaza ca pachetul de sprijinire a firmelor locale va fi pus in aplicare in cel mai scurt timp posibil.Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat luni intrarea in faliment dupa ce a esuat in cursul weekendului sa gaseasca fondurile necesare pentru supravietuire si va intra in "lichidare imediata".Thomas Cook realiza o cifra de afaceri de aproximativ 10 miliarde lire sterline (11,32 miliarde euro) pe an. De mai multi ani insa compania era afectata de o concurenta acerba intre tour-operatori si un mediu economic incert in special in Marea Britanie, in contextul Brexitului si deprecierii lirei. Grupul Thomas Cook are o povara a datoriilor de 1,7 miliarde lire sterline si intalnirea cu creditorii era decisiva pentru o companie care are 19 milioane de clienti pe an in 16 tari.