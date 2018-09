Razvan Pascu: Multe agentii de turism traditionale ar putea disparea in 10 - 15 ani

"Munca agentilor de turism a evoluat foarte mult in ultimii ani. Aproape 100% dintre rezervari se fac acum folosind sistemele electronice, care dau acces in timp real la preturi si la disponibilitatea locurilor de cazare sau a biletelor de avion. Agentiile mari si tur-operatorii au propriile sisteme de rezervari, iar agentiile revanzatoare folosesc si pana la cateva zeci de sisteme diferite pentru a gasi cea mai buna varianta de calatorie pentru turisti", spune Razvan Pascu.Acesta apreciaza ca nu crede in disparitia definitiva a agentiilor de turism si a consultantilor de turism, atat timp cat clientul va simti ca a primit de la consultantul de turism un serviciu de calitate care i-a economisit timp, poate chiar bani, si ca i-a adus expertiza si know-how."Nu cred in concurenta reala dintre companii aeriene si agentii de turism pentru ca au cu totii acelasi interes si anume de a vinde cat mai multe bilete de avion. Este adevarat, insa, ca tot mai multe companii aeriene incearca sa vanda bilete de avion online, pe site-ul propriu, oferindu-le pasagerilor inclusiv acces la servicii extra, de genul asigurari de calatorie sau rent-a-car, si sa isi fidelizeze astfel pasagerii, asa cum si agentiile de turism mari incearca sa ii fidelizeze pe cei veniti prin intermediul agentiilor revanzatoare. Este o competitie care va continua, se va mari, vor ramane pe piata cei care investesc foarte mult in customer-care si in brand, cei care vor avea bugete mari de promovare", a spus Razvan Pascu.Acesta apreciaza ca evolutia sau revolutia tehnologica in turism inseamna timp mai rapid de raspuns, preturi mai competitive si acces la un numar mai mare de oferte."Sunt companii din turism care au ales sa ofere si turistilor posibilitatea de a cauta si rezerva singuri vacanta dorita, punandu-le la dispozitie ofertele si sistemul de rezervare pe website-ul propriu sau chiar aplicatia de mobil. Dintr-o data lucrurile par mai simple pentru clienti si acesta poate fi un motiv pentru care turismul mondial are cresteri de la un an la altul, dar ramane in continuare una dintre cele mai competitive industrii ale lumii", spune consultantul in turism.Preturile calatoriilor evolueaza insa in functie de alte criterii, precum cresterea sau scaderea pretului petrolului, cresterea nevoii de siguranta peste tot in lume, competitia pe rute sau destinatii si cererea tot mai mare a turistilor de la un an la altul, investitiile in turism, care devin tot mai costisitoare.In ceea ce priveste exemplele concrete din turismul romanesc, Razvan Pascu apreciaza ca cei de la Vola.ro, unul dintre primele business-uri online autohtone, au investit si au inovat, venind cu tot felul de elemente care sa ajute turistii sa gaseasca cele mai ieftine bilete de avion in timp real, online, cu cele mai bune rute si cea mai simpla rezervare. Dintre website-urile agentiilor de turism, consultantul aminteste produsul celor de la TUI TravelCenter, "un site intuitiv, unde iti poti gasi rapid o vacanta". Pentru cei care au avut probleme cu zboruri intarziate sau anulate, au aparut site-uri de genul FlightClaim.ro care te ajuta sa primesti compensatii de pana la 600 de euro de la companiile aeriene, completeaza Razvan Pascu.