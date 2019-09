Se lanseaza un produs unic in Romania: Bilete de avion rambursabile indiferent de motiv

Vola Rambursabil acopera orice situatie, de la problemele medicale minore ale celui care calatoreste sau ale copiilor in grija, la evenimente neprevazute la locul de munca, probleme personale si multe altele.Vola Rambursabil garanteaza calatorilor returnarea contravalorii biletului de avion si in cazuri precum o urgenta aparuta la locul de munca sau un proiect important. Tot ce trebuie sa faca pasagerii pentru a demonstra aceasta situatie este sa prezinte un email sau orice modalitate de informare de la superiorii de la locul de munca.Pentru pasagerii care calatoresc in familie, Vola Rambursabil acopera si problemele medicale minore, precum febra copiilor sau alte simptome de boala usoara.Pentru pasagerii care calatoresc in interes de munca sau scoala, Vola Rambursabil acopera si situatia in care se modifica orarul scolar, data examenelor sau data de incepere a unei slujbe in afara tarii. Pentru toate aceste situatii sau alte situatii este suficient un email sau un document explicativ care sa detalieze motivul anularii calatoriei.Daca asigurarile obisnuite de calatorii trateaza anularea calatoriei drept o situatie extrema, pentru demonstrarea careia sunt necesare documente oficiale si dovada ca pasagerul este in incapacitate fizica de a calatori, Vola.ro si-a dorit sa fie pionier in sprijinirea pasagerilor cu un produs de asigurare prin care anularea calatoriei sa nu mai insemne pierderea intregii contravalori a biletului de avion. Costul asigurarii care transforma biletul intr-unul rambursabil este de 10% din valoarea biletului de avion.Mai mult, Vola Rambursabil este valabil pentru toti pasagerii inclusi pe o rezervare, fiind perfect pentru familiile care calatoresc sau pentru persoanele care calatoresc in grup.Conform datelor departamentului de Relatii cu Clientii Vola.ro, turistii romani anuleaza cateva sute de zboruri in fiecare luna, in usoara crestere fata de anul anterior.Zborurile sunt anulate in medie cu o saptamana - 10 zile inainte de calatorie, iar clientii pierd 100% din pretul biletului.Exceptie fac situatiile in care clasa tarifara a biletului permite reprogramarea datei de calatorie contra unei taxe si in anumite conditii.Pentru reprogramare, in functie de compania aeriana si biletul avut, turistii platesc in jur de 20 de euro pentru zborurile domestice, 70 de euro pentru zborurile europene si 150 de euro pentru zborurile intercontinentale.La aceste taxe se adauga si diferenta pana la pretul noului bilet, fapt ce poate dubla sau chiar tripla pretul platit initial si de multe ori anularea intregii calatorii."Intreaga poveste Vola.ro are in spate nevoile clientilor nostri. Fiecare decizie de business si produs tehnologic dezvoltat a pornit de la apelurile in departamentul nostru de customer care.Asa a aparut Smart Connection, produsul prin care clientii nostri gasesc combinatiile de zbor la cele mai mici preturi, calendarul de tarife si altele.Produsul de asigurare "Vola Rambursabil" ne preocupa deja de 2 ani de zile si a pornit din dorinta de a le oferi clientilor nostri libertatea de a-si amana sau anula calatoria atunci cand au un motiv suficient de puternic, dar care nu face obiectul asigurarilor standard.In plus, ne-am dorit sa aducem si calatoriile pe lista "produselor" pe care cumparatorii pot alege sa le returneze.Vrem sa reducem presiunea pe decizia de cumparare a biletului de avion, pentru ca oricum poate fi rambursabil, si astfel turistii pot profita mai usor de tarifele promotionale ale companiilor aeriene.Pornim de la ideea ca tot ce se comanda online trebuie sa fie usor, flexibil si sa usureze experienta clientilor si incercam sa aplicam acelasi lucru si in cazul biletelor de avion.Suntem singura agentie de turism care ofera aceasta posibilitate, tocmai pentru ca singurul motiv din spatele acestei decizii nu este unul de business, ci unul de customer center.Prin Vola Rambursabil nu ne dorim sa generam business, ci sa le aratam clientilor nostri ca ii intelegem si ca, in masura in care se poate, ne straduim sa le oferim cele mai bune optiuni de calatorie." a declarat Daniel Truica, CEO si co-fondator Vola.ro.