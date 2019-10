Unul din principalii touroperatori din Bulgaria a dat faliment din cauza Thomas Cook

Astral Holidays era agentul local al Thomas Cook si se ocupa de miile de turisti straini pe care grupul britanic ii aducea in Bulgaria. In 2018 compania a realizat o cifra de afaceri de 16 milioane de euro, in scadere comparativ cu 2017 si 2016."Efectul de domino provocat de insolvabilitatea Thomas Cook in Germania si Belgia este la originea acestei decizii", a precizat directorul general de la Astral Holidays, Hristo Galbatchev.Touroperatorul bulgar a precizat ca niciunul din clientii Thomas Cook sau clientii proprii care in prezent sunt in vacanta peste hotare nu au ramas izolati deoarece sejururile lor si biletele de intoarcere au fost deja acoperite. Doar aproximativ 200 de persoane care si-au platit deja calatoriile si urmau sa plece in scurt timp in vacanta vor fi despagubiti de compania de asigurari cu care lucreaza touroperatorul, a precizat Galbachev.Falimentul tourperatorului britanic Thomas Cook da o lovitura dura sectorului turistic din Bulgaria, care este responsabil pentru aproximativ 12% din Produsul Intern Brut al tarii vecine. Potrivit cifrelor comunicate de Ministerul Turismului, Bulgaria primeste aproximativ 450.000 de turisti Thomas Cook pe an.In perioada iunie-august 2019 un numar de 3,2 milioane de turisti straini au vizitat statiunile de pe litoralul bulgar, in scadere usoara cu 0,1% comparativ cu perioada similara a lui 2018. O scadere se inregistreaza in special in cazul pietelor din Germania si Rusia, cele mai importante pentru Bulgaria.