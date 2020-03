Biserica fortificata din Alma Vii, restaurata cu o investitie de 500.000 de dolari - etapele proiectului

Fundatia Mihai Eminescu Trust anunta etapele proiectului "REVEAL Alma Vii - Redescoperiti Alma Vii"

Etapa 1 - Managementul proiectului (lunile 1-27)

Etapa 2 - Obtinerea permiselor si autorizatiilor pentru desfasurarea restaurarii (lunile 1-5)

Etapa 3 - Semnarea contractului cu firma constructoare (lunile 5-6)

Etapa 4 - Pregatirea santierului si curatarea vegetatiei (lunile 8-10)

Etapa 5 - Lucrari de excavare pentru scoaterea la suprafata a sistemului de drenaj si a fundatiei (lunile 10-12)

Etapa 6 - Consolidarea fundatiei bisericii (lunile 12-13)

Etapa 7 - Executarea noului sistem de drenaj (lunile 13-15)

Etapa 8 - Interventii structurale la zidurile bisericii (lunile 14-17)

Etapa 9 - Restaurarea sacristiei bisercii (lunile 14-17)

Etapa 10 - Realizarea sistemului electric al bisericii (lunile 14-17)

Etapa 11 - Realizarea sistemului electric pentru sacristia bisericii (lunile 17-18)

Etapa 12 - Interventii la structura acoperisului bisericii (lunile 15-16, 22-25)

Etapa 13 - Lucrari de reparatii la tencuiala exterioara a zidurilor bisericii si a sacristiei, noi lucrari de tencuire si zugravire

Etapa 14 - Pregatirea si receptia lucrarilor (26-27)

Etapa 15 - Actiuni de implicare a comunitatii (lunile 1, 5, 8, 11, 15, 18, 21, 24, 27)

Etapa 16 - Promovare si vizibilitate (lunile 1-27).

REVEAL Alma Vii este un proiect complex integrat de restaurare si reconversie functionala a bisericii fortificate din satul Alma Vii, comuna Mosna, judetul Sibiu.Finantarea in valoare dea fost castigata de Fundatia Mihai Eminescu Trust in urma unui concurs de proiecte desfasurat anual la nivel mondial prin Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale (AFCP) al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.Restaurarea si refunctionalizarea bisericii evangelice din Alma Vii, care face parte din categoria monumentelor istorice de categorie A, este cruciala pentru pastrarea integritatii ansamblului de fortificatii.Sunt imperios necesare interventii imediate avand in vedere ca biserica nu a fost folosita sau ingrijita corespunzator de mai bine de 20 de ani.Proiectul se desfasoara pe o perioada de 27 de luni, intre"REVEAL Alma Vii" include editarea unei brosuri in 1.500 de exemplare pentru promovarea proiectului in limbile romana si engleza si 1000 de ghiduri de restaurare.Proiectul "REVEAL Alma Vii - Redescoperiti Alma Vii" include, pe langa restaurarea bisericii evanghelice, actiuni ce au ca scop redarea ei comunitatii si folosirea bisericii in scopuri culturale, educative si turistice.Acest proiect face parte din conceptul "Satul de Sine Statator" dezvoltat de Mihai Eminescu Trust; scopul acestuia este de a revitaliza comunitatile locale prin implicarea oamenilor si de a imbunatati calitatea vietii localnicilor prin valorizarea responsabila a patrimoniului cultural si natural.