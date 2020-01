Saptamanile ecoturistice ale Romaniei: Colinele Transilvaniei, ultimul peisaj medieval autentic din Europa (Video)

#experientepentrusuflet

Foto: Cristina Iliescu / Tuberoze din Colinele Transilvaniei

Foto: Mihai Dragomir / Ciclodrezina

Foto: Green Impact / Experiente in Altana

Colinele Transilvaniei, ultimul peisaj cu adevarat medieval din Europa

Ecoturismul in Romania

Filmul a fost realizat de fotograful de natura Mihai Moiceanu , care a surprins, cu ochi fin si atent, minunate franturi din ultimul peisaj medieval autentic din Europa.Eco-destinatiaeste la o aruncatura de bat de Sibiu, Brasov, Fagaras, Rupea, Sighisoara si Medias, desfasurandu-se in jurul vailor Hartibaciului (la vest), Tarnavei Mari (la nord) si a Oltului (la sud si est).Lansarea filmuluimarcheaza finalul, o initiativa de promovare a sapte destinatii ecoturistice.Timp de sapte saptamani la rand, publicul a avut posibilitatea sa admire filme minunate despre cele mai spectaculoase, frumoase, pline de farmec, eco-destinatii din tara: Tara Hategului - Retezat, Tinutul Zimbrului, Eco Maramures, Baile Tusnad si imprejurimile, Tara Dornelor, Padurea Craiului si, acum, Colinele Transilvaniei.", declaraSub brandul, 7 destinatii cumuleaza o oferta de 200 de produse si servicii, care sunt disponibile pentru iubitorii de natura, miscare in aer liber, taifas cu localnicii si mancare gustoasa.In acest moment, in reteaua ecoturistica sunt peste 180 de pensiuni, peste 1.700 de kilometri de trasee de drumetie, cicloturism si trasee tematice. De asemenea, s-a depasit cifra de 100.000 de turisti gazduiti, cu peste 250.000 de innoptari.Impactul socio-economic al ecoturismului integrat in aceasta initiativa este deja semnificativ, estimat la peste 30.000.000 de lei anual, direct in economia locala, peste 550 de antreprenori locali implicati si peste 140 de locuri de munca create direct de dezvoltarea destinatiilor.Ecoturismul pentru Romania reprezinta o sansa exceptionala prin atragerea de turisti din strainatate si din tara pe un produs turistic de calitate, care creeaza un impact economic remarcabil la nivel de comunitati rurale. Astfel, se demonstreaza ca natura Romaniei si bogatia culturala utilizate cu atentie si bine pastrate pot genera venituri considerabile din ecoturism.Programul "" este o initiativa comuna a Romanian-American Foundation si a Fundatiei pentru Parteneriat si este implementat de sapte unitati de management de destinatie, coordonate de Asociatia de Ecoturism din Romania.Urmariti filmele de prezentare pe canalul de YouTube Descopera Eco-Romania Unii o stiu ca zona satelor cu biserici fortificate din Transilvania, leaganul culturii sasesti din Romania. Altii o stiu ca o arie protejata Natura 2000, unde cuibaresc mii de specii de pasari ce te incanta cu triluri felurite sau ca o regiune cu terenuri agricole cu inalta valoare naturala (), ce au o biodiversitate ramasa unica in Europa, in care sunt inca pastrate practicile agricole traditionale.Iar altii stiu ca aici gasesti monumente din Patrimoniul UNESCO (Biertan, Saschiz, Valea Viilor sau Viscri); sau ca aici e unul dintre locurile romanesti preferate de Printul Charles de Wales.Locul de nastere al Transilvanian Brunch si gazda pentru Transylvanian Bike Trail Race sau Saptamana Haferland, Colinele Transilvaniei sunt locul perfect unde poti calatori nestingherit in timp si in sufletul tau, pentru ca aici timpul curge altfel.Satele ascunse si rasfirate pe dealuri isi pastreaza inca farmecul de odinioara, cand unele dintre ele erau cetati de scaun importante, cu privilegii si drept de judecata (Agnita, Cincu etc).Oamenii locului au povesti frumoase si felurite, pe care nu le gasesti in carti sau pe net, dar care te vor fascina cu siguranta. Vei fi la fel de incantat de legatura lor cu natura, de armonia si respectul ce guverneaza aceasta conexiune seculara si care transforma acest loc in "" (Dr. Andrew Jones). "".Ecoturismul este recunoscut de catre sectorul guvernamental, Romania avand in premiera internationala un sistem de evaluare si certificare a acestor destinatii.Pana in prezent au fost evaluate si recunoscute: Eco Maramures, Zarnesti - Piatra Craiului, Tinutul Zimbrului, Tara Hategului - Retezat si Tara Dornelor.este o zona in care exista cel putin o arie protejata (de exemplu: parc national, rezervatie naturala, sit Natura 2000) si unde dezvoltarea si oferta turistica reprezinta un rezultat al colaborarii intre afacerile locale, primarii si administratorul ariei protejate.Pentru mai multe detalii despre ecoturism si initiatorii programului: