Fundatia Mihai Eminescu Trust va ajunge in 2020 la 2.500.000 de puieti plantati in cadrul proiectului "Plantam pentru viitor"

" are la baza o colaborare solida, un parteneriat puternic, cu impact de lunga durata. Impreuna cu Grupul Hotelier AccorHotels - Orbis si Pur Projet (partenerul tehnic de implementare, coordonare si promovare a programelor de responsabilitate sociala a companiei), Fundatia Mihai Eminescu Trust a creat o strategie cu bataie lunga, cei 2.342.750 de copaci plantati pana in prezent refacand ecosistemele naturale degradate si, in acelasi timp, atragand atentia asupra unor importante probleme de mediu.Obiectivul Grupului AccorHotels-Orbis este plantarea unui numar de 10 milioane de copaci pana in 2021 in toata lumea, se arata intr-un comunicat de presa al organizatorilor.Ideea programului de responsabilitate sociala a grupului AccorHotels-Orbis este simpla: hotelierii implicati in proiect isi conving o parte dintre clienti sa nu renunte la prosop dupa o singura folosire, diminuand consumul de detergent si apa.Din economiile astfel obtinute, jumatate merge catre acest amplu program de impadurire si reimpadurire care se desfasoara astazi pe cinci continente, cu ajutorul a 40 de proiecte diferite. Romania a fost singurul partener european al grupului pana in anul 2014." are doua componente distincte. Prima dintre ele se concentreaza pe impadurire, cea de-a doua pe educatie ecologica.MET a reusit cu ajutorul proiectului sa-i faca pe elevi sa constientizeze importanta padurilor pentru bunastarea comunitatii si a mediului inconjurator, dar si importanta conservarii soiurilor traditionale.Ei au fost implicati, alaturi de membri ai comunitatilor, voluntari si specialisti in domeniul silviculturii, in activitatea de plantare propriu-zisa. Includerea lor in proiect si entuziasmul cu care au participat au promovat proiectul la nivel local, regional si national.Editia de plantari din acest an va debuta in luna martie, selectiile pentru potentialii beneficiari fiind inca deschise.Fundatia vine cu un numar de 20.000 de puieti pentru fiecare beneficiar, unelte si un grup voios de elevi dornici de plantare. Reprezentantii composesoratelor care doresc sa afle conditiile de eligibilitate sunt invitati sa ia legatura cu Alexandru Neagu, responsabil de proiect, e-mail: aneagu@mihaieminescutrust.org Infiintata in anul 2000, Fundatia Mihai Eminescu Trust are misiunea de a dezvoltasi implementa proiecte impreuna cu comunitatile locale in care activeaza, pentru a proteja si valorifica patrimoniul cultural si natural al Transilvaniei.este conceptul-umbrela al Fundatiei, nascut din nevoia de a creste capacitatea comunitatilor locale de a-si ingriji si valorifica durabil patrimoniul.