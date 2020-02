Incepe restaurarea bisericii medievale din Alma Vii. Cum vor fi folositi cei 500.000 de dolari - proiect

Foto: Fundatia Mihai Eminescu Trust

"Suntem gata sa facem cunoscute etapele proiectului 'REVEAL Alma Vii' - un proiect complex integrat de restaurare si reconversie functionala a bisericii fortificate din satul Alma Vii, comuna Mosna, judetul Sibiu", spun reprezentantii Mihai Eminescu Trust , fundatia care si-a propus sa reintegreze monumentul in viata comunitatii locale.Potrivit planului de management, proiectul se va intinde pe 27 de luni si va incepe cu obtinerea permiselor si autorizatiilor pentru desfasurarea restaurarii (lunile 1-5), va continua cu semnarea contractului cu firma constructoare (lunile 5-6) si cu pregatirea santierului si curatarea vegetatiei (lunile 8-10).Vor avea loc si lucrari de excavare pentru scoaterea la suprafata a sistemului de drenare si a fundatiei (lunile 10-12), de consolidare a fundatiei bisericii (lunile 12-13) si executare a noului sistem de drenare (lunile 13-15).Lucrarile vor presupune apoi interventii structurale la zidurile bisericii (lunile 14-17), restaurarea sacristiei bisercii (lunile 14-17), realizarea sistemului electric al bisericii (lunile 14-17) si realizarea sistemului electric pentru sacristia bisericii (lunile 17-18).Intre lunile 15-16, 22-25, restauratorii vor realiza interventii la structura acoperisului bisericii.In urmatoarea etapa vor avea loc lucrari de reparatii la tencuiala exterioara a zidurilor bisericii si a sacristiei, noi lucrari de tencuire si zugravire.In etapele finale se va realiza pregatirea si receptia lucrarilor (26-27), vor avea loc actiuni de implicare a comunitatii (lunile 1, 5, 8, 11, 15, 18, 21, 24, 27) dar si promovare si vizibilitate pe toata desfasurarea proiectului.Proiectul include editarea unei brosuri in 1.500 de exemplare pentru promovarea proiectului in limbile romana si engleza si 1000 de ghiduri de restaurare.Finantarea in valoare de 500.000 de dolari a fost castigata in urma unui concurs de proiecte desfasurat anual la nivel mondial prin Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale (AFCP) al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.Anul acesta, doar 9 proiecte din intreaga lume au fost desemnate castigatoare, iar proiectul Fundatiei Mihai Eminescu Trust, "REVEAL Alma Vii - Redescoperiti Alma Vii", a fost cel care a castigat cea mai mare finantare la nivel mondial, se arata intr-un comunicat de presa al fundatieiProiectul va continua eforturile Fundatiei de reintegrare armonioasa a monumentului in viata comunitatii. Scopul proiectului REVEAL Alma Vii - Redescoperiti Alma Vii este acela de a creste sentimentul de coeziune sociala si de a-i motiva pe locuitori sa lucreze la imbunatatirea standardului de viata actual, pastrandu-si totusi stilul de viata traditional.