Pasajele subterane secrete ale Cetatii de Refugiu din Saschiz vor fi restaurate

Cetatea Uriasilor revine in centrul atentiei

"Deja ne gandim la un proiect pentru exercitiul bugetar european viitor. In spatele cetatii este un, prin care se putea cobori din cetate in timpul unor asedii, pentru a se face aprovizionarea. Acel pasaj va fi refacut fiindca toata lumea va fi interesata sa coboare prin fantana, printr-un, apoi sa mearga prin tunelul subteran si sa ajunga in spatele cetatii. Acolo este o prapastie destul de adanca (...)Dorim sa fie atractiva si dorim sa fie un motor de dezvoltare turistica. Deja este atractiva si vin turistii, chiar daca nu eram organizati fiindca cetatea era mai mult ruina si nu erau conditii optime de vizitare.Avem doua variante de tunel si sunt tot mai increzator dupa ceea ce am vazut acolo. Primul e tunelul, care coboara in spatele cetatii, care are cam 50-60 de metri lungime si mai este. Cred ca si acela ar fi de realizat, nu neaparat de restaurat, ci de reconstruit. Nici nu stiu ce o fi la acea adancime, dar este de perspectiva si treaba aceasta", a spus primarul Ovidiu Soaita.Primarul a afirmat ca exista insemnari care arata ca acel gang subteran era pentru situatiile de asediu, cand oamenii coborau prin tunel si veneau in sat sau cand se refugiau in cetate."Se pare ca se circula prin acel tunel, era facut din piatra. Va fi un proiect urmator, inclusiv o mic capela - care nu e cuprinsa acum in proiectul de restaurare a Cetatii Taranesti - care va fi in interiorul cetatii. Speram ca acesta va aduceLa aceasta se mai adauga si, monument istoric categoria B, situata pe un versant opus Cetatii Taranesti, unde nu sunt ruine, nu se vede mai nimic, dar ii spune Cetatea Uriasilor si va trebui sa exploatam toate aceste puncte, fiindca", a sustinut Ovidiu Soaita.Pentru restaurarea Cetatii de Refugiu a fost dat ordinul de incepere a lucrarilor in luna iulie 2019, in cadrul unui proiect cu finantare europeana in valoare de aproape 8,5 milioane de lei.Despre cealalta atractie a Saschizului, Cetatea Uriasilor, aceasta a fost datata in jurul anilor 2500 i Hr - 1800 i Hr, iar cercetarile au scos la iveala faptul ca asezarea in aceasta zona a contribuit la apararea locuitorilor din interiorul cetatii impotriva invadatorilor si a intemperiilor vremii. Dovada ca aceasta era un loc de aparare este existenta asa-numitului 'val de pamant', care este specific asezarilor din neoliticul dezvoltat.Cetatea Uriasilor sau Huhnenburg, cum o denumeau sasii, este situata la 4 kilometri nord de comuna Saschiz, intr-o zona de pasunat denumita de localnici Volsoc, unde cercetarile au scos la iveala o forma circulara, situata pe un platou inalt de 681,5 metri, epistolar, cu diametrul de 60 de metri. La 150 de metri mai jos de varf, aceasta este inconjurata de o terasa bine pastrata pe laturile de sud-vest si nord-vest.In Monografia comunei Saschiz se mai arata ca sondajele arheologice efectuate de specialistii in domeniu, incepute in jurul anilor 1950 si continuate mai tarziu, intaresc faptul caLocalnicii din Saschiz sustin ca isi amintesc cu nostalgie de povestile spuse de bunici si strabunici despresi care aveau un mod ciudat de a interactiona cu oamenii.Satenii spun ca pentru a se feri de razbunarea uriasilor, oamenii au adunat de pe coastele dealurilor pietrele rotunde pe care uriasii le-ar fi putut arunca asupra lor si le-au insirat pe la portile caselor lor si asa s-a nascut ceea ce localnicii numesc 'floaster', adica pavajul specific satelor sasesti, vizibil si astazi.Date fiind descoperirile arheologice si legendele locului, primarul Ovidiu Soaita a spus ca se gandeste la unpentru punerea in valoare a acestei legende, mai ales ca nu sunt multe localitati care sa se poata mandri ca au doua cetati, ca Saschizul.Si in plus, pe langa Cetatea Uriasilor, care este situata in directia nord-est, si Cetatea Taraneasca, care este amplasata la vest de Saschiz, in centrul localitatii o alta atractie este reprezentata de, construita in secolele XIV-XV, aflata in patrimoniul UNESCO.