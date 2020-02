Un brad de 500 de ani din Romania ar putea deveni Copacul Anului in Europa. Voteaza-l si tu!

Il puteti vota pe pagina de concurs, unde veti gasi si mai multe imagini!

Copacul secular face parte din specia Albies Alba (brad argintiu) si are aproximativ 500 de ani vechime, fiind prezentat in concurs cu titlul de Ocrotitor al Cibinului (Guardian of Cibin), raul care formeaza depresiunea Sibiului*.In cadrul competitiei europene, el a strans deja peste 4.600 de voturi, printre cele mai multe, alaturi de un exemplar din Cehia (peste 4.800) si Rusia (peste 5.000).Se poate vota pana pe 29 februarie, de fiecare data votand pentru doi arbori. Din 23 februarie numarul voturilor nu va mai fi afisat, pentru a nu influenta mobilizarea fanilor.Legenda copacului nominalizat spune ca pe Valea Cibinului traia un cioban, care avea zece oi. Intr-o zi furtunoasa, ciobanul si-a adapostit animalele sub un copac si a adormit. Cand s-a trezit, furtuna se oprise, dar si oile sale disparusera.Ciobanul a inceput sa se roage, in speranta ca-si va gasi oile pierdute. Apoi a adormit si a visat cum copacul sub care se adapostise a crescut mare si puternic. Visul sau s-a adeverit, iar tanarul cioban a urcat pana in varful copacului de unde si-a vazut turma intr-o lunca. Le-a spus si celorlalti locuitori din vale povestea acestui miracol si s-a hotarat sa protejeze bradul de atunci incolo.Potrivit Wikipedia , bradul argintiu sau bradul alb (Abies alba Mill.) este un brad originar din Europa, al carui areal este limitat de Muntii Pirinei, la nord de Normandia, la est de Muntii Alpi si Muntii Carpati, pana in sudul Italiei si nordul Serbiei, unde s-a integrat alaturi de bradul bulgar.Este un conifer masiv, verde tot timpul, crescand pana la 40-50 m (rar 60 m) inaltime, cu diametrul trunchiului de pana la 1,5 m. Cel mai mare copac masurat a fost de 68 m inaltime si avea o grosime a trunchiului de 3,8 m. Se intalneste la altitudini intre 300-1700 m (in general peste 500 m), pe munti unde precipitatiile depasesc 1000 mm.