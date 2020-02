Turnul bisericii fortificate din Saschiz va putea fi vizitat din aceasta vara, dupa o investitie de 600.000 de euro

Fortificatie veche de sute de ani

"Povestea a inceput in 2005, a fost un proiect al Ministerului Culturii de restaurare a bisericii, care este inclusa in Patrimoniul UNESCO. Ministerul Culturii a inceput finantarea si s-a dorit restaurarea bisericii si a turnului. Biserica a fost cumva finalizata in 2009, dar avand in vedere ca ne-a lovit criza, s-a renuntat la finantarea turnului, care era destul de subred.Am cautat fonduri pe la diverse institutii si am reusit sa accesam fonduri europene., iar valoarea pe hartie este undeva la 520.000 euro. Stadiul lucrarilor este la 90% si sper ca in luna mai sa terminam si cu receptia lucrarii", a declarat, pentru AGERPRES, curatorul Parohiei Evanghelice din Saschiz, Johann Schaaser.Potrivit curatorului,, incepand cu stabilizarea structurii prin legarea peretilor, care aveau fisuri care datau de circa 150 de ani, pana la scara interioara din stejar, care a fost inlocuita."Toata lumea a crezut ca turnul nostru va crapa cu totul, dar era o crapatura de suprafata, fiindca. Crapatura parea mare, dar era doar de suprafata.S-au construit etaje noi, s-a construit o noua scara, acoperisul a fost complet restaurat, tigla a fost schimbata precum si tabla care era destul de deteriorata. In plus, a fost introdusa electricitatea.Din pacate, in proiectul pe fondurile europene nu au fost incluse detaliile tehnice, din diferite motive. Ne-am dat seama ca de fapt proiectantii au uitat, nu a fost inclusa statueta 'Bogdan', clopotele nu au fost incluse, ceasul nu a fost inclus si nici picturile.Consiliul Local Saschiz ne-a ajutat sa restauram doua picturi. La ceas si pentru 'Bogdan' am primit o donatie din partea unei firme germane din localitate, statueta va primi cizme noi.Ceasul, care a fost introdus in turn in, are multe pinioane uzate, partea tehnica e afectata si e destul de costisitor, asa ca mai cautam fonduri", a precizat Johann Schaaser.Curatorul parohiei a subliniat ca, "Bogdan" sau "Misu", dar nu se stie de ce, si cert este ca la Saschiz, atunci cand ceasul din turn era functional, "Bogdan" batea gongul din sfert in sfert de ora."Constructia turnului a inceput undeva, dar era mult mai mic, apoi s-a tot inaltat, a avut mai multe interventii de-a lungul istoriei, ultima a fost in 1832, asa cum se vede pe acoperis.In 1795 a avut loc un incendiu mare in Saschiz, care a ars tot satul, in 30 de ani oamenii au fost nevoiti sa isi reconstruiasca casele si, ulterior, au pus un acoperis nou pe turn,Dupa actuala restaurare,", a aratat Schaaser.Curatorul Parohiei Evanghelice din Saschiz sustine ca, pentru restaurarea intregului ansamblu, biserica-turn, ambele, a fost nevoie de demersuri care au durat aproape, atat pe fondul crizei economice din 2009, dar si din cauza birocratiei excesive in atragerea fondurilor europene., termenele impinse la nesfarsit, pana sa te apuci sa construiesti iti vine sa lasi totul balta, sa nu mai faci nimic.In plus, firmele nu mai vin la licitatie, s-a prezentat o singura firma pe care am rugat-o noi sa vina si totul din cauza birocratiei. In cele din urma, a venit.In caietul de sarcini s-a cerut sa se faca dovada ca a restaurat cel putin un obiectiv, au depus dovada a 13 lucrari pe care le-a mai facut. Cei de la ADR Centru au considerat ca 5 dintre acele lucrari nu au avut documentatia complet depusa si pentru asta. O suma pe care noi nu am prevazut-o de la inceput.Am primit acest raspuns dupa 8 luni dupa ce am inceput lucrarea, ca nu era conforma oferta. Am fost taxati pentru ca firma a depus 13 dovezi, in loc de una cat a fost solicitata, iar beneficiarul, adica noi, am fost penalizati", a afirmat Johann Schaaser.Comuna Saschiz a fost mentionata documentar pentru prima oara in perioada, iar in anul, dintre care cele mai vestite erau cele ale cizmarilor, tamplarilor, olarilor si zugravilor.Pe langa Biserica Evanghelica "Sfantul Stefan" si Turnul cu Ceas, construite in secolul al XV-lea, in comuna Saschiz exista si o Cetate Taraneasca ridicata in secolul al XIV-lea, aflata, de asemenea, in restaurare, precum si zeci de alte cladiri de patrimoniu.Constructia Bisericii "Sfantul Stefan" din Saschiz a inceput in anul 1493, pe locul unei bazilici romane, si este construita in stil gotic. Turnul de aparare are un aspect masiv si are prevazute niveluri cu guri de tragere, fiind construit la o distanta de circa 10 metri de sacristie.Fortificatia saseasca a fost construita intre secolele al XIV-lea si al XV-lea, cu ziduri inalte pana la 9 metri, din care se mai pastreaza doar o parte.Patrimoniul UNESCO in judetul Mures include, pe langa situl sasesc cu biserica fortificata din Saschiz, si Centrul istoric Sighisoara, construit in secolele XIII-XIV.