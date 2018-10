Austria isi conserva zapada de anul trecut pentru noul sezon de schi

"Dupa o iarna excelenta care ne-a lasat cu caderi mari de zapada, am decis sa testam recoltarea de zapada. Am avut nevoie de trei zile pentru a instala sistemul de conservare", a declarat Elodie Guignard, purtator de cuvant al statiunii de schi Courchevel din Alpii francezi.La Courchevel, la finele sezonului trecut, a fost stransa o cantitate de aproximativ 20.000 de metri cubi de zapada, care a fost acoperita cu folie si panouri care reflecta razele soarelui in speranta ca 75% din aceasta cantitate va supravietui verii pentru a fi descoperita in data de 8 decembrie, cand ar urma sa fie depusa pe pista cu ocazia cupei mondiale gazduita de statiunea de schi din Alpii francezi.Daca precedentele tentative de recoltare a zapezii sunt un indiciu, schiorii profesionisti nu au de ce sa se ingrijoreze. Inca din 2008, la Davos, Elvetia, a inceput sa fie ingropata zapada sub rumegus, material care are proprietati protective, pentru ca dupa cateva luni sa fie redistribuita pe munte. La statiunea de schi Kitzbuhel din Austria, recoltarea de zapada a avut un succes atat de mare incat a permis prelungirea sezonului de la mijlocul lunii octombrie si pana in luna mai a anului urmator. Aceasta practica costa aproximativ 165.000 de dolari pe sezon."Recoltarea de zapada este asigurarea noastra de viata", subliniaza Josef Burger, responsabil cu operatiunile de productie de zapada la Kitzbuhel. Austriecii iau in serios acest operatiuni incat folosesc drone pentru a monitoriza zapada depozitata sub folie in timpul verii.Intr-un domeniu de activitate in care este important sa ai o saptamana aglomerata intre Craciun si Anul Nou, pregatirea este totul. In plus, avand in vedere incalzirea globala, recoltarea zapezii va deveni si mai importanta. Potrivit unui studiu publicat in 2017 in revista Cryosphere, in Alpi cantitatea de zapada ar putea sa se reduca cu 70% pana la finele acestui secol.Insa conservarea zapezii nu este singura solutie testata in Alpi. Un startup din Austria care poarta numele Neuschnee GmbH se concentreaza mai degraba pe calitatea zapezii decat pe cantitate. Tehnologia sa de tip "nor artificial", care este testata in prezent in regiunea Tirol, foloseste o camera frigorifica pentru a crea cristale de gheata "naturale" din picaturi de apa, care ulterior sunt imprastiate pe pista pentru a forma o pulbere de nea care seamana cu cea naturala.Directorul general de la Neuschnee, Michael Bacher sustine ca poate produce zapada la temperaturi apropiate de zero grade Celsius, spre deosebire de sistemele traditionale care produc zapada si care functioneaza adecvat numai la temperaturi de sub minus 5 grade Celsius.