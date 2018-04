Turismul in Bulgaria a crescut cu peste 25% in ultimii doi ani: Litoralul e cea mai mare atractie

Din cei 8,9 milioane de turisti straini care au vizitat anul trecut Bulgaria, 5,3 milioane au fost in statiunile de pe malul Marii Negre, a explicat oficialul bulgar, adaugand ca Bulgaria va fi impartita in noua regiuni turistice, litoralul Marii Negre urmand sa fie impartit de-a lungul axei nord-sud, transmite BTA.Cele noua regiuni turistice vor fi dezvoltate de toate structurile locale, inclusiv municipalitati, firme si organizatii."Oferim calitate - nu doar pachete turistice - ci si experiente cuprinzatoare, insotite de o calda ospitalitate locala", a explicat Nikolina Angelkova.Ministerul Turismului se va concentra pe patrimoniul istoric si cultural al tarii, in conditiile in care Bulgaria este pe locul trei in UE in domeniul descoperirilor arheologice.Au fost dezvoltate opt rute, care acopera peste 150 de situri arheologice, a declarat oficialul bulgar.Autoritatile de la Sofia vor sa atraga zece milioane de turisti straini, un obiectiv pe deplin realizabil, a afirmat recent ministrul Turismului.