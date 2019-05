Vacanta cu mai putin de 500 de euro: Descopera Tunisia, tara contrastelor cu parfum de iasomie

La prima vedere, cea mai mica tara nord-africana, pare ca poate oferi doar mare, plaja si soare, insa ea merita descoperita pas cu pas, mai ales pentru cultura, istorie si de ce nu...parfum de iasomie.Un loc exotic pentru europeni, Tunisia este una dintre putinele tari care ofera de toate turistilor sai. In fosta colonie franceza poti sa vizitezi de la ruinele Cartaginei, Colosseumul El Jem si multe alte situri arheologice incluse in patrimoniul UNESCO, pana la peisaje de vis de pe coasta Marii Mediterane, oaze cu palmieri in munti arizi si asezari berbere sapate in stanca. Tot aici, dar pe nisipurile nesfarsite ale Saharei, poti sa te plimbi cu camila, sa faci slalom cu jeep-ul pe drumuri de sare si printre dunele de nisip si poti chiar experimenta "pe viu" fenomenul "Fata Morgana". Pentru amatorii de suveniruri, un sfat: nu trebuie ratate, sub nicio o forma, cumparaturile din pietele traditionale!Inca in plina perioada de tranzitie, dupa o revolutia din 2011, dar si dupa atacurile teroriste din 2015, Tunisia incearca sa isi recastige turistii vest-europeni. Pe calea reconstructiei, autoritatile fac eforturi sa atraga turisti noi din estul Europei sau, de ce nu, din intreaga lume, sustinand constant ca Tunisia este o tara sigura, poate mai sigura decat Egipt sau Maroc.Potrivit ghidului local Nawfel Dhifallah, turismul este o ramura importanta a economiei care contribuie cu aproximativ 6,5% la PIB-ul tarii si ofera peste 400.000 de locuri de munca, fiind, totodata, si o importanta sursa de venituri pentru localnicii din principalele orase."Tunisia ar putea ajunge la 8 milioane de turisti in 2019, la recordul atins inainte de revolutie, in anul 2010, cand a depasit ca numar de turisti orice alta tara africana. Anul trecut s-au inregistrat peste 4 milioane de turisti, din care 2,5 milioane au fost din Europa, cei mai multi din Germania, Franta si Italia. Anul acesta, pana in prezent, topul este ocupat de rusi, polonezi si francezi. Ne dorim sa atragem cat mai multi turisti din estul Europei, inclusiv din Romania. Cum putem sa-i atragem? In primul rand, Tunisia este mai mult o tara mediteraneeana decat una araba. In al doilea rand, oamenii de aici sunt foarte amabili, vorbesc franceza, germana, engleza. In Tunisia avem plaje foarte frumoase, cu palmieri si nisip fin, peste 1.300 de kilometri. Avem temperatura mediteraneana, dar si ceva ce nu exista in Europa: avem desertul Sahara. Un climat special este in insula Djerba, caruia i se mai spune si insula celui de-al cincilea anotimp, datorita temperaturilor placute pe tot parcursul anului, diferite de cele de pe continent. In Tunisia, poti sa te bucuri de soare 10 luni pe an", ne povesteste ghidul local.Insusi autorul francez Flaubert spunea despre insula Djerba ca "aerul este atat de dulce, asa incat te impiedica sa mori!", iar acest lucru este confirmat si de statistici, pentru ca, in 2018, cele mai mute nopti au fost inregistrate pe aceasta insula.Cele mai populare statiuni tunisiene de la Marea Mediterana sunt: Sousse, Hammamet si Monastir. Chiar daca nu toate hotelurile isi merita stelele de pe firmament, iar tunisienii mai au de lucrat la partea de igiena, este imposibil sa nu gasesti un hotel pe placul tau.Despre Hammamet, statiunea care poarta numele dupa baia de aburi numita hammam (in traducere "Orasul bailor") ghidul ne aminteste de romanul milionar stabilit aici in urma cu aproape 100 de ani, arhitectul George Sebastian. Casa acestuia - acum Centrul Cultural International din Hammamet - a fost construita in anul 1927 si are o arhitectura impresionanta, cu accente elegante si clasice ale stilului arab.Conform unui turoperator roman, anul acesta, in Tunisia, ar putea ajunge aproape 10.000 de romani, iar oferta este bogata, pentru toate categoriile de turisti - de la familii cu copii pana la cupluri si seniori, dar si pentru toate buzunarele."Dupa o pauza de cativa ani, in 2019, Christian Tour reia zborurile charter catre Tunisia si va opera in acest sezon trei avioane pe saptamana, cu plecare de pe aeroporturile Otopeni, Cluj-Napoca si Arad. Am luat aceasta decizie pentru ca destinatia Tunisia este una extrem de ofertanta, diversa si foarte accesibila. Si inca un aspect demn a fi mentionat: sigura. Estimam ca, pana la inceputul lunii octombrie (cand va decola ultimul avion cu destinatia Tunisia), vom trimite in vacanta in aceasta tara aproximativ 9.900 de turisti romani. Pachetele turistice pornesc de la 450 de euro/persoana (cu toate taxele incluse) pentru 7 nopti de cazare intr-un hotel de 4 stele, regim all inclusive, bilete de avion, transferuri si asistenta turistica", spune Raluca Hatmanu, director de marketing si comunicare Christian Tour.Colosseumul El Jem, al treilea ca marime din lume, dupa cele din Roma si Pompei, a fost construit de catre localnicii bogati, nu de catre romani, in anul 230 dupa Hristos, pentru lupte ale gladiatorilor, executiile publice ale crestinilor sau pentru spectacole de circ.Are o inaltime de 40 de metri si 3 etaje. Aici puteau asista la spectacole 35.000 de oameni, dar care in caz de pericol puteau fi evacuati in 15 minute. Ghizii locali spun ca amfiteatrul nu a fost folosit niciodata pentru aceste lupte si chiar nu ar fi fost terminat niciodata, desi in subteran se pot vizita si acum locurile in care erau tinuti gladiatorii sau leii folositi in lupte. Ultimul leu, insa, de pe teritoriul acestui stat a disparut in anul 1820. Se spune ca o parte din caramizile amfiteatrului El Jem au fost folosite la construirea Moscheii din Kairouan.Tot aici, in amfiteatrul tunisian, ne spun ghizii, au avut loc filmarile la "Gladiatorul", cu actorul Russell Crowe in rolul principal. Extrem de bine pastrat, acest monument a fost inscris in anul 1979 pe lista patrimoniului mondial UNESCO. La nici un kilometru de amfiteatru se afla si un Muzeu al Mozaicurilor, care a fost construit pe locul unei vile romane. Este al doilea ca numar de exponate, dupa cel din Tunis - Muzeul Bardo. De altfel, Tunisia detine cea mai mare colectie de mozaicuri din lume.O oprire obligatorie este si cea din orasul Matmata, la locuintele trogloditilor sapate in piatra. Este populatia berbera care nu si-a pierdut traditia si nu si-a schimbat modul de viata de-a lungul timpului. Nimeni si nimic nu au reusit sa le schimbe traiul milenar, desi statul tunisian a construit un cartier civilizat pentru ei, cu toate utilitatile.Circa 400 de familii au refuzat sa se mute si stau si acum in casele lor subterane.Pentru cativa dinari, cei care traiesc aici accepta sa primeasca turistii pentru a arata locul in care traiesc. Mai mult decat atat, te invita sa stai pe scaunele lor mici, cu trei picioare, si te servesc cu paine traditionala facuta in casa, cu ulei de masline amestecat cu miere si ceai de menta si iti arata rasnita de piatra cu care fac traditionalul cuscus.Vizitand casele trogloditilor, poti testa pe propria piele cat sunt racoroase in timpul verii, care nu rareori atinge 40 de grade Celsius.Sahara tunisiana se intinde pe 20.000 de kilometri patrati, iar "Poarta catre Sahara" este orasul Douz din sudul tarii, cunoscut in trecut ca un important popas pentru caravanele ce traversau desertul, dar acum este o destinatie populara pentru turistii care isi doresc sa vada si sa experimenteze desertul Sahara, cu camila, mai exact cu dromaderul sau jeep-ul.Costumati in adevarati beduini, cu turban si tunica, turistii se pot plimba, aproximativ o ora, prin desert insotiti evident de localnici. Este o experienta unica, care nu trebuie sub nicio forma ratata, mai ales ca pretul este unul rezonabil, circa 30 de dinari de persoana (1 dinar egal 1,3 lei).De la inaltime, in timpul plimbarii, poti surprinde as spune dragostea pe care stapanul o poarta animalului si relatia speciala dintre ei. In perioada de gestatie, astfel de plimbari se fac doar cu masculii (eu am avut parte de Alibaba, un dromader de 25 ani, extrem de zambitor cu stapanul sau).La final, pentru alti patru dinari, poti primi o fotografie pentru a imortaliza experienta prin desert.Nu trebuie ocolite nici oaza din desert, Chebika, unde poti admira cascada care se unduieste printre munti arizi si se varsa in apele azurii-turcoaz si unde se spune ca au fost turnate secvente din "Pacientul englez", sau orasul construit de catre irakieni, Tozeur, cu cei mai multi palmieri si cea mai mare concentratie de sare.Desertul trebuie neaparat explorat si intr-o plimbare cu jeep-ul pe drumurile de sare si printre pe dunele de nisip, pentru ca iti ofera acel fenomen, considerat candva miraculos, "Fata Morgana". Mirajul optic se produce in special in regiunile desertului, iar in Sahara au fost observate anual circa 160.000 astfel de miraje. Se spune ca a fost denumit "Fata Morgana", deoarece se credea ca mirajul era provocat de farmecele vrajitoarei malefice Morgana, regina din Avalon, sora legendarului rege Arthur. Tot aici, pe cea de-a doua mare a Tunisiei, marea nesfarsita de nisip, pasionatii de SF, pot vedea locurile si decorurile unde s-au filmat cateva episoade din prima parte a filmului "Star Wars".Cea mai mare si veche moschee de pe continentul african se afla in Kairouan, Tunisia, si este inclusa in patrimoniul UNESCO. Fiind un important loc de pelerinaj, se spune ca daca ajungi sa te rogi in aceasta moschee de sapte ori intr-o viata echivaleaza cu un pelerinaj la Mecca, locul nasterii profetului Mahomed si leaganul islamului. Musulmanii se roaga de cinci ori pe zi si, de fiecare data, isi indreapta fata spre Ka'ba, altarul moscheei din Mecca, marcat de altfel in fiecare moschee din lume. Aceasta a fost construita in secolul VII dupa Hristos pe o suprafata de aproximativ 9 kilometri. Minaretul are o inaltime de 31,5 metri si este cel mai vechi din lume.Capitala Tunis uimeste prin modul in care imbina istoria cu modernismul, pastrand numeroase vestigii din perioada romana. Orasul a fost infiintat de berberi, insa de-a lungul istoriei sale a fost controlat de fenicieni, romani, arabi, otomani, spanioli, dar si francezi. Urmele orasului antic din nordul Africii - Cartagina - se mai pot vedea si acum in partea estica a Tunisului. Legenda spune ca orasul Cartagina a fost intemeiat de printesa Didona (sau Elisa), sora lui Pigmalion. Orasul era alimentat cu apa printr-un apeduct lung de 132 km, construit, care aducea apa proaspata din masivul muntos Djebel Zaghouan.In 814 i.Hr, colonia a ajuns sa aiba o mare importanta economica, ce rivaliza cu cea a metropolelor feniciene, devenind cea mai mare forta maritima din Mediterana Occidentala. Romanii, insa, au distrus orasul in 146 i.Hr., apoi l-au reconstruit si l-au transformat in capitala provinciei bogate din Africa. Situl arheologic Cartagina este inscris de asemenea pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.Orasul Sidi Bou Said, situat in nordul Tunisiei, la 20 km nord-est de capitala tarii, pe malul Marii Mediteraneene, este o feerie de culoare alb-abastru, preferat de numerosi artisti si scriitori francezi, precum Chateaubriand, Flaubert, Lamartine sau Gide. Cafeneaua "Cafe des Nattes', sursa de inspiratie pentru tabloul 'Cafeneaua maura' a pictorului expresionist August Macke, a devenit cunoscuta in toata lumea gratie melodiei lui Patrick Bruel "Au cafe des delices'.Nu trebuie ratata nici vizita la o casa traditionala a locului care ofera o panorama superba asupra orasului, pentru 4,5 dinari (de fapt 5 dinari pentru ca turistii nu mai primesc rest), casa care a apartinut unui judecator. Locuitorii sunt sustinuti ca sa isi pastreze casele ingrijite si in aceste culori. Merita vazut, fotografiat si filmat acest oras superb supranumit si "Micul paradis alb si albastru".Fiecare oras al Tunisiei are propria Medina, adica orasul vechi, care cuprinde si baza "cu de toate pentru toti" si care evident ca nu trebuie ocolit. De acolo poti lua, la preturi mult mai mici decat in Romania, genti de toate formele si marimile, haine si incaltaminte din piele de camila, saluri si esarfe colorate, covoarele tunisiene, ulei de masline (Tunisia este dupa Spania, Italia si Grecia, un producator important de ulei de masline), ceramica, ustensile pentru bucatarie din lemn de masline, podoabe mai mult sau mai putin kitsch-ioase si multe alte suveniruri, in top fiind trandafirul desertului, o piatra din quartz si sare. Un "Bazar bizar", ca sa citez titlul unei carti scrise de Radu Paraschivescu. Sunt foarte putine magazine cu pret fix in Tunisia, insa cele mai bune preturi le-am descoperit intr-un magazin langa Marea Moschee din Kairouan.Cheia succesului pentru a cumpara un produs ieftin in Tunisia este negocierea. Tunisienii sunt extrem de sociabili si te saluta in toate limbile pamantului pana afla din ce tara esti, pentru ca apoi sa te invite sa le calci pragul magazinului. Negocierea trebuie sa inceapa efectiv de la jumatatea pretului cerut initial pentru a fi convins ca ai castigat, iar acest lucru il spun si ghizii locali. Romanii sunt deja turisti cunoscuti si nu mai e nicio surpriza cand esti intrebat de Hagi, Nadia Comaneci, Ceausescu si, mai nou, chiar si de Simona Halep. Profitam intens de Ramadam si negociem "la sange" ca sa obtinem preturi bune la multe produse din piele de camila.In suk-urile din Tunisia (piata in limba araba) gasesti de la prajituri delicioase care "te lesina" din cauza dulcetii, mirodenii, vopsea henna cu care se pot face tatuaje temporare. Sofranul, "aurul rosu", considerat cel mai scump si mai valoros condiment din lume si pentru care unii dau mii de euro pe un kilogram, poate fi luat, ce-i drept cateva grame, cu doi dinari. In final, constati ca e, de fapt, un "fake", adica o planta asemanatoare, sofranel, dar cu proprietati diferite.Banii se schimba la banca sau la receptia hotelului, cursul fiind aproape acelasi: 1 euro = 3,33 dinari, 1 dolar = 2,94 dinari. Conexiunea cu Romania cea mai potrivita este prin internet, fara a apela la operatorul la care esti abonat in tara, din cauza tarifelor ''astronomice". In reteaua Vodafone platesti 5,995 euro/minut la apel vocal, 1,19 euro pentru un SMS, respectiv 17,85 euro/MB pentru internet. La Orange, tarifele sunt ceva mai mici, poate si pentru ca sunt francezi: 1,714 euro/minut, SMS 0,452/minut, iar internetul 13,09/MB.Internetul din hoteluri, promis gratis in oferte, se misca precum lenesul din padurile tropicale din America de Sud si Centrala, de aceea achizitionarea unei cartele de internet este extrem de necesara si relativ ieftina. Astfel, pentru 2,5 GB de net achiti 10 dinari plus trei dinari cartela. De mentionat ca unele hoteluri din Tunisia percep o taxa de statiune pe persoana/noapte, iar aceasta este de 3 dinari.Pentru ca fiecare roman are #dreptullavacanta, iata cateva oferte in Tunisia pentru vara lui 2019:In Hammamet - hotel de 3 stele: de la 337 euro + 95 euro taxe/pers/sejur; Magic Splash Venus - hotel 4 stele: 424 euro + taxe/pers/sejur; Magic Life - hotel 5 stele: 550 euro + taxe/pers/sejur.In Sousse - hotel 4 stele (Magic Royal): 370 euro + taxe/pers/sejur; hotel 5 stele (Movenpick): 550 euro + taxe/pers/sejur.