70% dintre turistii din Romania au preferat anul trecut cazarea in hoteluri

"Raportat la numarul de locuitori, Romania are de recuperat un decalaj major fata de alte tari din regiune in ceea ce priveste numarul de camere de hotel si numarul de turisti. In anul 2019, din totalul de 227.315 spatii de cazare (camere in hoteluri, pensiuni, apartamente in regim hotelier, hosteluri, etc) doar 107.711 reprezinta camere de hotel clasificate la 1-5 stele, adica aproximativ 47%", se mentioneaza in analiza EST Hospitality.Potrivit sursei citate, Republica Ceha, cu un numar similar de spatii de cazare si camere de hotel si cu o populatie cu aproape 50% mai mica decat cea a Romaniei, a atras pe baza estimarilor companiei pentru anul 2019, un numar dublu de turisti.Analiza semnaleaza ca anul 2019 a adus o crestere a numarului de turisti (romani si straini) fata de anul 2018 de aproximativ 4%, fiind inregistrati 13,3 milioane de turisti fata de 12,8 milioane turisti. Dintre acestia, 9,3 milioane de turisti (aproximativ 70%) au optat pentru cazare in hoteluri."Daca avem in vedere ca din totalul spatiilor de cazare la nivel national camerele de hotel reprezinta doar 47% putem trage concluzia ca oferta de cazare este insuficient reprezentata fata de cererea inregistrata. Sunt necesare mai multe facilitati de finantare (ex.: programe in care proiectele hoteliere sa devina eligibile pentru finantarile din fonduri europene, finantari din fonduri publice etc) pentru a putea atrage mai multi turisti si a dezvolta mai mult destinatiile turistice", subliniaza autorii analizei.In cifre absolute, cea mai mare crestere a numarului de turisti in anul 2019 s-a inregistrat in Regiunea Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu), 3,14 milioane in 2019 fata de 3,02 milioane in 2018. Acest rezultat poate fi explicat prin concentratia de atractii turistice din aceste regiuni si prezenta lor in toate cataloagele agentiilor de turism specializate in incoming, precizeaza sursa citata.Pe locul 2 s-a situat Regiunea Nord-Est (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui) cu 1,33 milioane de turisti in 2019 fata de 1,23 milioane turisti in anul anterior, urmata de Regiunea Sud - Est (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea) cu 1,88 milioane de turisti in anul 2019 fata de 1,79 milioane turisti in 2018.Cresterile cele mai mari s-au inregistrat in judete in care structura bazei hoteliere nu mai corespunde preferintelor consumatorilor si acestia au preferat alte structuri de cazare (ex. pensiuni, apartamente in regim hotelier, vile turistice etc) care sunt mai noi si ofera mai multe servicii.In privinta numarului de turisti cazati in structurile de primire turistica de tip hotel/aparthotel, cresterile cele mai mari s-au inregistrat in judetele in care totalul camerelor este sub 300 unitati. 68% din camerele de hotel/aparthotel din Romania sunt clasificate la 1-3 stele, in structuri vechi ridicate in anii '80.