Cererea pentru programul 'Litoralul pentru toti' creste cu 140% datorita voucherelor de vacanta

"Voucherele de vacanta sunt, bineinteles, principalul factor care a generat cresterea numarului de sejururi vandute pe litoral pentru luna septembrie. Pretul mediu cheltuit de un turist s-a majorat la 431 lei in 2018, fata de 380 lei in anul anterior. Multi turisti romani au preferat sa-si amane vacanta de vara la mare pentru luna septembrie, motivele fiind variate. Este vorba fie de persoane care isi doresc un sejur pe litoral, dar nu suporta temperaturile caniculare din lunile de varf, fie de turisti care vor sa beneficieze de preturi mai accesibile, avand posibilitatea in acest fel sa petreaca atat un sejur pe litoral, cat si unul la munte, de exemplu, fie de turisti care pur si simplu nu au mai gasit disponibilitati in sezon la hotelurile preferate", a precizat Lucia Morariu presedinte-fondator al Eximtur.Cel mai bine se vinde destinatia Mamaia, urmata de Eforie Nord. Mai exista disponibilitati, iar preturile sunt mai mici si cu 50% fata de sezonul de varf. La un hotel 4 stele in Mamaia, pretul pentru un pachet de minimum 5 nopti (cazare si all inclusive in camera dubla superior) este, prin Litoralul pentru toti, de 265 lei/noapte/persoana.La un hotel 3 stele, in Eforie Nord, pretul pentru un pachet de minimum 5 nopti (cazare si all inclusive in camera dubla superior) este, prin Litoralul pentru toti, de 110 lei/noapte/persoana, iarl la un hotel de 2 stele, de 44 lei/noapte/persoana pentru un sejur de cel putin 5 nopti (cazare in camera dubla standard)."Nu doar litoralul beneficiaza de preturi mai atractive in luna septembrie, ci si unitatile de la munte sau din statiunile balneare, care, in general, aplica o reducere, in medie, de 10% pentru sejururile din aceasta luna. In plus, fiind inca o perioada calda, cei care aleg destinatii montane sau balneare se pot bucura din plin si de excursiile optionale de o zi asociate sejururilor", a spus Lucia Morariu.Cei care petrec un sejur in statiunea Baile Herculane pot opta pentru o croaziera de o zi pe Dunare, pentru o excursie de o zi la Cascada Bigar sau pentru una la Kladovo, in Serbia.Pentru cei care isi petrec vacanta in statiunea Vatra Dornei exista optiuni de excursii de o zi in Bucovina sau in Maramures.Programele cu tratament inclus - 'Hai la Bai' (5-6 nopti cazare cu pensiune completa si tratament inclus la 650 lei/sejur/ persoana, 'O saptamana de refacere' (6 nopti cu mic dejun si tratament inclus la 450 lei/sejur/persoana) sau 'Decada balneara' (9 nopti cazare cu pensiune completa si tratament la 950 lei/sejur/persoana) - care se lanseaza tot in luna septembrie, sunt preferate de persoanele care au nevoie de proceduri terapeutice. Pentru a beneficia de aceste pachete este necesar ca turistii sa aiba trimitere din partea medicului de familie si dovada de asigurat al CAS.