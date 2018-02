Romanii nu prea mai au bani de romantisme: Iesirile de Ziua Indragostitilor au scazut cu 20% anul acesta

De Valentine's Day, cele mai cautate destinatii interne sunt marile orase, care atrag turistii cu restaurante si cluburi, hotelurile de lux din zona montana, hotelurile cu facilitati SPA din statiunile balneare si pensiunile rurale, arata studiul remis miercuri AGERPRES.In fiecare an, HoReCa este industria conectata cel mai puternic la fenomenul Valentine's Day. Fie ca vorbim de hoteluri, restaurante, florarii, laboratoare de patiserie, cofetarii sau alte activitati conexe turismului, toate s-au pregatit pentru Ziua Indragostitilor."Intrucat Ziua Indragostitilor a cazut in timpul saptamanii, hotelierii si proprietarii de restaurante au facut oferte pentru weekend-ul care urmeaza acestei sarbatori. Pe de alta parte, romanii nu vor renunta la distractie chiar daca vor sarbatori in localitatea de resedinta, deoarece restaurantele, cluburile si barurile vin cu oferte create special pentru aceasta zi", a precizat Dragos Raducan, prim-vicepresedintele FPTR.Pe primul loc in topul destinatiilor care atrag turisti de Valentine's Day se afla Valea Prahovei, urmata de statiunile balneare. Pe Valea Prahovei, ofertele incep de la 250 lei la un hotel de 3 stele si ajung la 800 lei la un hotel de 5 stele, pentru sejur de 2 nopti cu mic dejun si cina festiva.Pentru aceasta sarbatoare s-au pregatit si hotelierii din statiunile balneare, unde tarifele incep de la 150 lei pentru un sejur de 2 nopti la un hotel de 3 stele cu mic dejun, si ajung la 650 lei pentru sejur de 2 nopti, la un hotel 5 stele cu demipensiune.In acest an, hotelierii de pe litoral au creat putine oferte speciale, insa exista cateva unitati de cazare care asteapta indragostitii care vor sa petreaca cateva zile la malul marii, intr-un cadru romantic. Majoritatea ofertelor sunt in hoteluri de 4 si 5 stele, unde tarifele incep de la 400 de lei pentru sejur de 2 nopti cu mic dejun si cina festiva.Pentru romanii care vor sarbatori acasa, restaurante si cluburile vin si ele cu oferte create special pentru aceasta zi cu tarife incepand de la 100 lei.Si in anul 2018, dragostea nu are frontiere, de aceea unii romanii aleg sa sarbatoreasca in destinatii externe apropiate, astfel ca un city break intr-un oras european reprezinta varianta ideala. Fiind perioada de extrasezon, tarifele sunt considerabil mai mici, iar destinatii precum Roma si Paris devin mai accesibile, cu tarife pornind de la 130 euro/persoana/pachet.Cu toate acestea, FPTR estimeaza ca in 2018 romanii cheltuiesc mai putin de Sfantul Valentin iar printre motivele sesizate de FPTR se aflacare este in continuare neadecvata pentru un flux sporit de turisti, dar si faptul ca