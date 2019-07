Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019: Casa Lidl, o sugestie pentru un popas intr-un oras plin de activitati gustoase

Aici, in inima orasului, Lidl si Mullen au construit Casa Lidl, locul unde vizitatorii redescopera diversitatea si istoria gastronomiei romanesti, afla despre traditii uitate si invata despre mestesuguri locale.Povestea, pe scurt: 4 luni de activari, cu aproape 30 de evenimente si 200 de ore de workshop-uri. Iar pe larg, in cele ce urmeaza."Lidl indrageste traditiile romanesti si sustine, de ani buni, producatorii locali. Tocmai de aceea, de-a lungul anilor, am construit mai multe proiecte in jurul colaborarii cu furnizorii romani, cum sunt campaniile Camara Noastra sau #trecipeproaspat pentru Piata Lidl. Am mers mai departe si am creat diverse activari Camara Noastra in jurul gastronomiei traditionale, precum restaurantul La Iordache, urmat de Muzeul Camarilor Romanesti sau Muzeul Bucatelor Ascunse. Iar anul acesta, suntem parteneri ai programului Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019, aducand astfel pe rafurile magazinelor noastre si produse din aceasta regiune. Mai mult, ne propunem sa surprindem constant publicul prin campanii capabile sa trezeasca emotii si sa ofere experiente memorabile, aducand un suflu nou traditionalului. Cu aceste idei am pornit la drum, alaturi de echipa Mullen, atunci cand am inceput sa conturam proiectul Casa Lidl si ne bucuram ca a prins viata atat de frumos", a spus Oana Radu, Marketing Director Lidl Romania.In Piata Mica, la numarul 10, trecutul fuzioneaza cu viitorul, bucataria romaneasca se reinventeaza sub accente inovatoare, mestesugarii divulga din secretele craft-ului lor, iar vizitatorii au parte de expozitii, workshop-uri, degustari si multe alte evenimente."Lucram tot mai mult cu lucruri care nu exista, de fapt, cu executii efemere, care vor ramane, in cel mai bun caz, intr-un cloud. Ideea de a face o casa, de a face ceva pentru o incinta reala, in cel mai celebrat oras romanesc, a sunat din start ca ceva care poate avea valoare si sens. Speram ca am contribuit mai departe la tot ce are Sibiul mai fain de spus", a spus Mihai Costache, Group Creative Director Mullen."Suntem incantati sa participam, in felul acesta, la viata unui oras care reprezinta tot ce are Romania mai de pret: cultura autentica si traditii exprimate prin gusturi.Vrem sa le pastram si sa le ducem mai departe impreuna cu Lidl si seria de activari construita cu si pentru spiritul Sibiului", adauga Silviu Antohe, Group Creative Director Mullen.Casa Lidl si-a intampinat primii oaspeti pe 15 iunie. Si, cum orice casa are o gazda, a noastra este Boier Gourmescu, un personaj creat de Mullen pe tiparul romanesc: un om cumsecade, care, atunci cand i se trece pragul, face orice ca musafirii lui sa se simta ca acasa. Si, ca orice gazda primitoare, el isi conduce invitatii - sa tot fie peste 100 pe zi - intr-un tur al casei. In prima zi, Boierul i-a avut alaturi si pe Chef Florin Dumitrescu si Andrei Aradits, vechi prieteni ai traditiilor romanesti.Turul interactiv incepe in zona de expozitie, deschisa pentru vizite programate sau inopinate, unde romanii descopera povestea produselor Camara Noastra. Printre exponate, se numara cele de la Muzeul Camarilor Romanesti, proiectul inspirat de calatoria prin care Lidl si Mullen, alaturi de Chef Dumitrescu si Andrei Aradits, au cautat, in 2017, reteta originala a unui roman, pe care au transformat-o intr-un produs de pe rafturile retailerului.Tot aici, vizitatorii afla secretele unor retete mai putin cunoscute, specifice diferitelor zone ale Romaniei, descoperite de aceeasi echipa client-agentie. Apoi, in 2018, au pornit iara sa gaseasca un nou produs care sa ajunga in magazinele Lidl, dar, pe drum, au descoperit mult mai multe bunatati decat si-au imaginat, asa ca le-au reunit pe cele mai cele in Muzeul Bucatelor Ascunse.Continuam si ajungem in zona de experiente, unde Lidl si Mullen au pus traditiile fata in fata cu formele moderne de exprimare artistica, in battle-ul generatiilor, in care taberele lucreaza impreuna pentru reimprospatarea traditiilor. De exemplu, va puteti imagina vase olarite de artizani experti, asupra carora si-au pus viziunea artistica grafferii? Da, s-a intamplat la Casa Lidl.Pentru urmatorul battle surprinzator, programul poate fi consultat pe surprize.lidl.ro/casalidl, in sectiunea Programul Evenimentelor.Mai departe, experienta pregatita de Mullen si Lidl in Casa Lidl include galeria Camara Noastra, zona de degustare a unor preparate delicioase romanesti, pregatite dupa retete autohtone, cu produsele din gama marca-proprie a retailerului dedicata furnizorilor locali. Totodata, aici au loc si diferite activari traditionale reinterpretate, precum Rendez vous-ul Campenesc din iunie, unde participantii s-au bucurat de un ospat traditional.Adunand traditie langa traditie, unite de cate o idee de workshop de cum se cos covoarele la razboi, de cate o piesa de rezistenta din Muzeul Camarilor Romanesti (2017) si Muzeul Bucatelor Ascunse (2018) si de cate un preparat traditional din gama Camara Noastra de la Lidl, facut de producatorii romani.Pana acum, oaspetii Casei au strans ca amintire peste 1400 de fotografii si au baut peste 3100 de cafele. Am pornit cu peste 3500 de farfurii de ceramica realizate manual, cu care am dichisit Casa si pe care le-am oferit cadou oaspetilor.Si-o s-o tinem tot asa, cum se spune. Pentru cine se gandeste pe unde sa plece in plimbare in concediu, avem o sugestie: hai in Sibiu, te asteptam la un popas la Casa Lidl!