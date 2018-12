Valoarea totala a voucherelor de vacanta primite de bugetari ar putea ajunge la 372 de milioane de euro, in acest an

Potrivit estimarilor ANAT, potentialul pietei este de 372 de milioane de euro numai in acest an, suma reprezentand acordarea voucherelor in valoare de 1.450 de lei/persoana celor 1,2 milioane de angajati in sistemul public.In luna octombrie au fost emise un numar de 1,2 milioane de vouchere, atat pe hartie cat si pe suport electronic, in valoare de 14 milioane de euro, o suma dubla fata de luna septembrie. Octombrie a fost si luna cu cele mai multe vouchere pe suport electronic emise, comparativ cu celelalte luni ale anului, si anume un numar de 352.469, de 4,5 ori mai mare fata de intreg anul 2017.Potrivit statisticilor ANAT, iunie ramane luna cu cea mai mare valoare a voucherelor emise in 2018, si anume 125 de milioane de euro."Se vad roadele folosirii voucherelor de vacanta in acest an. Zonele turistice populare, dar si cele mai putin frecventate in anii anteriori, au inregistrat un trafic ridicat. 2018 a fost anul in care pachetele de vacanta in Romania realizate de agentiile de turism s-au vandut cu rapiditate nu numai in timpul verii, ci si pentru sarbatorile de iarna. Agentii de turism i-au indrumat pe proprietarii de vouchere sa aleaga cea mai buna optiune pentru ei", declara Nicolae Demetriade, presedinte ANATIn primul semestru al anului numarul turistilor a crescut cu 4,1%, potrivit Institutului National de Statistica. Un alt efect al folosirii voucherelor de vacanta a fost cresterea cererilor de autorizare din partea unitatilor de cazare cu 10% in acest an.ANAT apreciaza decizia Guvernului de prelungire a programului cu inca doi ani, in cazul personalului din sistemul public, sumele de ordinul sutelor de milioane de euro care intra anual in industria turismului contribuind dovedit la cresterea domeniului si a economiei.