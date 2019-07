Au trecut 50 de ani de la primul pas facut pe Luna. Vezi 10 locuri similare de pe Pamant (Galerie foto)

Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a gasit locurile de pe Pamant care seamana cu diferite parti ale satelitului sau natural.Primul loc foarte asemanator este chiar aproape, in judetul Buzau: Vulcanii Noroiosi. Aflate la aproximativ 150 km distanta de Bucuresti, micile structuri cu forme de vulcani, provocate de eruperile de noroi si gaze naturale, ghideaza fiecare vizitator intr-o calatorie cu aspect selenar.Apollo 11 a fost prima misiune americana de aselenizare cu o echipa umana in urma cu 50 de ani. Totusi, mai exista locuri care reproduc imaginile respective pe acelasi continent.Bisti/De-Na-Zin Wilderness Area se afla in statul New Mexico si este o zona imensa (18000 ha) de roci si vai de diferite forme si culori, formate in spatiul unei mari antice.Pe insula Maui, se afla Haleakala National Park, un loc in care formatiunile vulcanice fac din acest spatiu o imagine de fundal ideala pentru fotografiile in costum de astronaut.Coborand catre sudul continentului, Salar de Uyuni (Bolivia) si Valle de la Luna (Chile) sunt doua zone desertice care arata asemanator cu terenul lunar. Sarea este un element comun celor 2 zone, dar dispusa diferit: in prima arata ca un covor imens alb, iar in a doua sunt oaze sau formatiuni care seamana cu sculpturi facute de vant si apa.Pretul mediu al unui bilet de avion dus-intors la clasa economica:Bisti/De-Na-Zin Wilderness Area (New Mexico, USA) - Las Vegas (LAS): 835 EURHaleakala National Park (Hawaii, USA) - Honolulu (HNL): 1113 EURValle de la Luna (Chile) - Santiago (SCL): 992 EURCalatorii romani pot admira astfel de peisaje si in locuri mai apropiate, bucurandu-se de preturile mai mici ale biletelor de avion.Bardenas Reales este o zona semi-desertica aflata in partea de nord-est a Spaniei, cu platouri, canioane sau formatiuni tubulare sculptate de vant si apa, dar si denivelarile specifice acestei zone (numite cabezos).Fara a iesi din tara se poate vizita si Parcul National Timanfaya, in sud-vestul insulei Lanzarote, parte din insulele Canare. Solul vulcanic face ca acest parc sa fie un loc potrivit pentru cautatorii de imagini selenare.Tot in partea vestica a continentului se afla si Landmannalaugar, o parte a Rezervatiei Naturale Fjallabak din muntii Islandei, formata in urma unei eruptii vulcanice de la jumatatea mileniului II. Pe langa aspectul specific cu munti rosiatici/maronii, zona atrage si iubitorii de trasee montane sau de izvoare geotermale.Pretul mediu al unui bilet de avion dus-intors la clasa economica:Bardenas Reales - Zaragoza (ZAZ): 217 EUR / Bilbao (BIO): 191.5 EURTimanfaya - Lanzarote (ACE): 260 EURLandmannalaugar - Reykjavik (KEF): 367.5 EURCalatoriile lungi obisnuiesc sa includa locatii cat mai diverse, iar vacantele devin amintiri tot mai intense atunci cand sunt privite prin decorurile fotografiilor.In partea de sud a Namibiei se afla Fish River Canyon, cel mai mare canion din Africa (160 km lungime, pana la 27 km latime si locuri cu o adancime de pana la 550 m).Traseul de 90 km atrage iubitorii de drumetii din toata lumea si este unul dintre cele mai renumite din partea de sud a Africii.Un alt peisaj care seamana cu cele de pe Luna, dar mai colorat, se afla in partea central-nordica a Chinei, in Zhangye National Geopark. Cea mai vizitata parte se afla la 30 km catre vest de orasul Zhangye si atrage turistii mai ales prin formatiunile de roca inalte de cateva sute de metri, cu straturile de culori diferite.Intr-un loc si mai indepartat (Noua Zeelanda) se afla Insula Whakaari, a carei forma aproape circulara este determinata de un vulcan activ cu diametru de aproximativ 2 km si o inaltime de 321m deasupra marii.Interesant este ca acesta este doar un varf al muntelui care se afla sub nivelul marii si se intinde pe o inaltime de inca aproximativ 1600 m fata de fundul marii.Peisajele de pe insula sunt in mare parte dominate de culoarea gri a rocilor si coloanelor formate de vaporii galbeni de sulf. In afara de cateva pasari, nu exista alte vietuitoare pe insula - exact ca pe Luna!Pretul mediu al unui bilet de avion dus-intors la clasa economica:Fish River Canyon (Namibia) - Windhoek (WDH): 936 EURZhangye National Geopark (China) - Chengdu (CTU): 646 EURInsula Whakaari (Noua Zeelanda) - Auckland (AKL): 1109.5 EUR