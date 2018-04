Calatoria transformationala, tendinta anului in turism: Oamenii cauta sa se redescopere la mii de kilometri departare de casa

Vei fi pus fata in fata cu limitele tale si le vei depasi

Vei scapa de programarile cu care ai crescut, de conditionari sau frici

Vei avea parte de experiente inedite si memorabile

Vei cunoaste oameni deosebiti care iti vor impartasi din cunostintele lor

Vei dobandi ustensilele necesare pentru a te transforma in ceea ce iti doresti

Vei practica exercitii fizice si mentale iar outdoor-ul va fi sala ta de curs

Iti vei acorda acest timp tie si dezvoltarii tale

Iti vei atinge potentialul maxim iar relatiile tale si viata ta se vor schimba

Calatoriile de transformare implica o serie de elemente ale calatoriei de aventura, anumite experiente care duc la transformari mai profunde:Calatorii se angajeaza in necunoscut pentru a invata intelepciunea din culturi si locuri noi, intorcandu-se acasa pentru a pune in aplicare aceste cunostinte, in cele din urma schimbandu-le viata si relatiile interpersonale, reusind sa vada lumea cu alti ochi.Aceasta actiune post-calatorie este cea care face diferenta intre o calatorie de relaxare sau de cunoastere a unei culturi si cea transformationala - cea care schimba vieti, atat pe plan personal cat si profesional."Calatorie transformationala este calatoria catre auto-cunoastere. Calatoria este motivata si definita printr-o schimbare de perspectiva, auto-reflectie si dezvoltare, cat si o mai profunda comuniune cu natura si cultura", spune Alex Marinca, coach transformational.Liderii din industrie spun despre "calatoria transformationala" ca ar fi un pas suplimentar in evolutia noastra ca fiinte.Calatoria este motivata si definita printr-o schimbare de perspectiva, auto-reflectie si dezvoltare, cat si o mai profunda comuniune cu natura si cultura.Trecerea la calatoriile de transformare se reflecta in programarea diferita, de la calatorii de aventura si artizan la cabane de lux si hoteluri in locatii atat naturale, cat si urbane.Analizand elementele calatoriei de aventura, care duc la transformari mai profunde, s-a identificat un proces trifazic constand in plecarea, initierea si intoarcerea - calatoria "eroului" - in care calatorii se angajeaza in necunoscut pentru a invata intelepciunea din culturi si locuri noi, intorcandu-se acasa pentru a pune in aplicare aceste cunostinte, in cele din urma schimbandu-le viata si relatiile interpersonale, reusind sa vada lumea cu alti ochi.Aceasta actiune post-calatorie este cea care face diferenta intre calatoria experientiala si cea transformationala si care schimba vieti, atat pe plan personal cat si profesional."Cultura de azi este condusa de dispozitive si ritmuri", spune Alex Marinca."Suntem deconectati de noi insine, de relatiile noastre, de natura si de cultura noastra. Piesele exterioare ale unui itinerar nu dezvaluie calatoria interioara pe care o astfel de calatorie o poate inspira"."Pentru aceasta calatorie am creat o experienta unica ce imbina coachingul transformational, locatii inedite, oameni deosebiti, aventuri de neuitat, dezvoltare personala si multe altele, toate intr-un cadru magic - BALI", precizeaza Alex Marinca, coach transformational.Ai acum sansa sa faci parte dintr-un grup special, format din vizionari care sunt gata sa schimbe ceva in aceasta lume.Este o calatorie intensiva si experientiala ce-ti va transforma viata si iti va descatusa adevaratul tau potential, propulsandu-te in a-ti trai viata pe care ai fost nascut sa o traiesti.Alex Marinca, coach transformational si nonconformist, este cel care iti propune aceasta calatorie plina de experiente care sa te transforme si sa iti redea curajul de a-ti trai viata asa cum iti doresti."Adevaratul curaj nu inseamna sa urci cel mai mare munte, adevaratul curaj nu inseamna sa inoti printre rechini, adevaratul curaj este sa traiesti viata pe care ti-o doresti...", explica Alex Marinca, coach transformational.Participantii la aceasta calatorie vor avea parte de aroma bogata a acestui loc incredibil si a oamenilor care locuiesc aici. Bali este sacru, spiritual, echilibrat si plin de frumusete. Peisajul este uluitor, oamenii minunati, iar aventurile sunt nelimitate."Vom medita, vom avea timp sa reflectam si sa coboram in interiorul nostru, vom avea parte de aventura si ne vom depasi limitele", promite coach-ul.Urmatoarea aventura se desfasoara intre 17-27 iunie 2018 iar aceasta este oportunitatea in care vei avea ocazia sa te descoperi, unsprezece zile de calatorie care sa te "intinda" la maximum, unsprezece zile in care sa ai suficient timp sa cobori in interiorul tau, sa atingi limite, sa le depasesti, sa vezi dincolo de ele, unsprezece zile sa te descoperi si sa prinzi curaj.Vei descoperi lucruri nebanuite si nestiute despre tine, lucruri ce te vor face sa iti atingi potentialul maxim. Vei cunoaste o transformare uimitoare atat in viata personala cat si in cea profesionala.Coach-ul este un ghid, el te ghideaza in drumul spre auto-cunoastere. Un coach iti ofera ustensilele necesare pentru schimbare, te ajuta sa vizualizezi limitele tale si sa treci peste ele, sa explorezi cu curaj alte parti ale vietii tale.Costul calatoriei este impartit in 3, deoarece sunt 3 lucruri diferite ce genereaza costuri si anume - cazarea si cursul, mesele, deplasarile si taxele pentru intrari, biletul de avion.1. Costul cursului si al cazarii: 1995 EURCazarea se face intr-un resort de 5 stele, in vila cu piscina, loc in camera tripla (pentru varianta de camera single sau dubla poate afla diferenta de cost la interviul de acceptare); mic dejun pentru 12 zile; metodologie, echipa de organizare si cursul in sine2. Costul de logistica: 850 EURInclude masa pranz si de seara pe parcursul celor 11 zile de curs; inchiriere microbuz pentru deplasari; taxe de intrare si plati catre terti ce fac parte din experianta; plata localnici pentru diferite experiente; alte inchirieri si plati locale3. Costul transportului, rerprezinta pretul biletului de avion dus-intors.