Cei interesati sa viziteze Coreea de Nord au acum la dispozitie primul ghid turistic

Turismul este unul din putinele surse de valuta ale regimului de la Phenian, dupa ce ONU a impus sanctiuni care vizeaza 90% din exporturile anuale in valoare de trei miliarde de dolari ale Coreei de Nord."Ghidul nu a fost conceput pentru a face apologia regimului actual, ci pentru a arata interesul turistic real al tarii", a subliniat co-fondatorul companiei are publica aceste ghiduri turistice, Jean-Paul Labourdette, cu ocazia prezentarii presei ghidului care are 190 de pagini si a fost tiparit intr-un tiraj de 4.000 de exemplare.Aproximativ 400 de turisti francezi viziteaza in fiecare an Coreea de Nord, iar un sejur costa aproximativ 2.000 de euro. Cu toate acestea, Coreea de Nord nu are relatii diplomatice oficiale cu Franta.Daca viza turistica este usor de obtinut, realizatorul ghidurilor turistice recunoaste ca o vizita in Coreea de Nord este insotita de o serie de conditii foarte stricte: utilizarea unei agentii agreate, hoteluri si restaurante impuse si imposibilitatea de a pleca la "o plimbare libera". Autorii ghidului subliniaza ca este imperativ pentru turisti sa urmeze regulile stricte, in caz contrar riscand sanctiuni grave cum s-a intamplat cu studentul american Otto Warmbier, care in 2016 a fost condamnat la 15 ani de munca fortata pentru ca a furat un afis de propaganda din hotelul in care era cazat. De asemenea,vizitatorii sunt sfatuiti sa nu fotografieze aeroporturile, soselele, podurile, garile si nici sa nu arunce la cos ziarele care contin o fotografie a liderilor actuali sau a celor din trecut.