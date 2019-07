Premiera in turism: Toate plajele din Tel Aviv au primit distinctia "Blue Flag"

Tel Aviv se alatura astfel celor mai exclusiviste destinatii din lume recunoscute pentru plajele lor perfecte pentru relaxare si inot.Litoralul din Tel Aviv are o lungime de 14 kilometri si se intinde de la Herzliya la Bat Yam, avand un total de 13 plaje oficiale. La fiecare plaja se gasesc vestiare si bai, salvamari, o sala pentru acordarea primului ajutor, scaune, sezlonguri, pergole, scaune speciale pentru persoanele cu dizabilitati care le permite sa pluteasca pe apa si spatii de joaca pentru copii."Pentru a putea fi premiate cu Steagul Albastru (Blue Flag), plajele trebuie sa indeplineasca o serie de criterii stricte de respectare a mediului, sigurantei si accesului pentru persoanele cu dizabilitati", a declarat Michal Wimmer Luria, din partea Eco Ocean."Daca un turist cauta o vacanta pe plaja, desigur, el va cauta si o plaja care sa detina Steagul Albastru (Blue Flag) .", a afirmat Anat Ehud, de la Autoritatea pentru Mediu si Sustenabilitate din Tel Aviv-Yaffo. Aceasta a subliniat faptul ca aceasta premiere a plajelor din Tel Aviv poate duce la o crestere a turismului in oras.Cererea in crestere pentru destinatia Israel se vede si in datele inregistrate de Ministerul Turismului din Israel. De la inceputul anului si pana la finalul lunii iunie, 2019, peste 80.000 de turisti romani au ajuns in Israel. Autoritatile se asteapta la o depasire a recordului de 120.000 de turisti inregistrat anul trecut.Israelul este o destinatie importanta de calatorie pentru turistii romani, apreciata pentru pelerinajele organizate aici. Incepand cu anul 2017, Ministerul Turismului din Israel si-a concentrat eforturile pe promovarea oraselor Tel Aviv si Ierusalim ca doua destinatii de city break intr-o singura vacanta, oferind experiente multiculturale, o viata de noapte intensa, delicii gastronomice si posibilitati pentru turismul de aventura.Peste 60 de zboruri saptamanale leaga acum Tel Aviv si Eilat de principalele aeroporturi din Romania - Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi si Sibiu (din luna iulie, 2018) . Anul 2018 comparativ cu 2016 a inregistrat o crestere cu 152% a turistilor romani.