Romanii cauta rutele de zbor cele mai ieftine pentru a calatori in destinatii indepartate

Daca acum 10 ani majoritatea turistilor se documenta online dar cumpara de la agentiile stradale, astazi ponderea rezervarilor online depaseste 85% din total.Pretul ramane criteriul principal in alegerea companiei aeriene sau a rutei de zbor, insa optiunile de calatorie ale romanilor au evoluat, iar acestia cauta din ce in ce mai mult destinatii indepartate, in care se ajunge prin cel putin doua segmente de zbor.Acestea sunt concluziile unei analize interne Vola.ro realizate pentru a marca doi ani de la introducerea optiunilor Smart Connection in cautarile Vola.ro.Smart Connection este un instrument ce permite turistilor sa aiba acces, printr-o simpla cautare, la zboruri compuse din segmente operate de companii aeriene diferite.Folosind Smart Connection turistii romani au acces la destinatii care ar fi fost mai dificil de atins si la preturi cu pana la 60% mai mici la bilete de avion.Se adreseaza fie celor care isi doresc sa ajunga in destinatii unde nu exista zboruri directe sau cu conexiuni complicate dar si turistilor care vor sa profite cat mai mult de zilele de vacanta si sa experimenteze cat mai multe destinatii.Rezervarile finalizate folosind Smart Connection pe Vola.ro s-au dublat ca numar in 2017 fata de 2016, inregistrand o crestere cu 114%.Romanii au ales astfel variantele cele mai avantajoase din punctul de vedere al pretului si au ajuns in destinatii mediu curier la preturi pana in 200 euro / bilet.Spre exemplu, un zbor Bucuresti - Marrakech costa in jur de 400 euro, folosind acceasi companie de linie.Daca turistii opteaza pentru rezervarea Smart Connection, cu un zbor cu doua companii low cost, pretul ajunge la 160 euro / persoana. Pe langa Marrakech, alte destinatii solicitate sunt Tenerife, Porto, Ibiza si Palma de Mallorca.Turistii care aleg variantele de zbor Smart Connection sunt predominant tineri, pana in 35 de ani, care prefera sa isi lase o escala cat mai lunga intre segmentele de zbor astfel incat sa mai exploreze inca o destinatie.Toate rezervarile Smart Connection beneficiaza de o garantie speciala prin care pasagerii primesc suportul departamentului de Relatii cu Clientii Vola.ro in identificarea unor rute alternative si achizitionarea gratuita de catre Vola.ro a unui bilet la urmatorul zbor disponibil, in cazul in care unul dintre segmente este anulat sau intarzierile de zbor au facut imposibila conexiunea.In 2017 si pana la aceasta data, valoarea despagubirilor obtinute in aplicarea garantiei Smart Connection a fost de peste 25000 de euro."Principalul risc la zborurile cu mai multe companii aeriene este legat de lipsa de drepturi a pasagerilor in cazul in care se pierde o conexiune din cauza unui segment de zbor anterior, cu o alta companie aeriana. Ne bucuram ca am dus un produs de programare la un nivel superior, atasandu-i si o garantie care presupune ca echipa de Relatii cu Clientii Vola.ro, disponibila 24/7, ofera alternative de zbor gratuite clientilor care cumpara un Smart Connection", a declarat Daniel Truica, CEO Vola.ro