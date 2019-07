A inceput un altfel de targ al olarilor in Muzeul in aer liber Astra din Dumbrava Sibiului

Pe parcursul a patru zile, 30 de olari din Romania, Ungaria, Bulgaria si Republica Moldova se vor intrece la roata olarului si vor gati pe vatra deschisa, in vase de lut, retete traditionale.Un juriu alcatuit din specialisti in olarit si gastronomie, va desemna cei mai buni olari si bucatari - olari."La acest targ fiecare olar trebuie sa lucreze la roata si sa reproduca in fata juriului un vas din colectia Muzeului ASTRA care se incadreaza in tema stabilita la editia anterioara (ceramica din zona Sibiului); sa decoreze vasul cu motive si ornamente specifice, in fata comisiei de jurizare; sa prezinte juriului doua piese (farfurie, cana, oala sau canceu decorative sau utilitare) realizate in atelierul propriu si sa gateasca in vasele proprii pe vatra deschisa sau in cuptor retete traditionale zonei din care provin. Partea aplicata va avea loc pe durata desfasurarii targului, la Sibiu, in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului si la Medias, Hanul Greweln (19 iulie 2019) si va combina latura expozitionala si cea comerciala cu un grad mare de animatie culturala, demonstratii practice de olarit si de gatit in vasele realizate. In contextul desemnarii Sibiului ca Regiune Gastronomica Europeana 2019 consideram deosebit de important ca publicul sa cunoasca si sa deguste retete traditionale si mai ales sa invete sa le prepare chiar de la olari, in vase de lut ce pot fi folosite pe vatra deschisa", a declarat Karla Rosca, muzeograf Muzeul ASTRA.Evenimentul a inceput miercuri, 17 iulie 2019, in Muzeul in aer liber, cu o Conferinta internationala deschisa publicului: Ceramica utilitara. Ateliere experimentale de ardere a ceramicii in tehnica Raku, vor fi organizate pentru public in zilele de joi (18 iulie) si sambata (20 iulie), incepand cu orele 19.00.In zilele de 18, 20 si 21 iulie 2019 in Targul de tara se vor organiza ateliere interactive de olarit pentru copii si adulti sustinute de Centrul Scout Nocrich, Sibiu, Fundatia ADEPT Transilvania din Saschiz si Teracota Medias din judetul Sibiu. Demonstratiile culinare se vor desfasura la Targul de tara din Muzeul in aer liber sambata, 20 iulie 2019, incepand cu ora 10.00.Olarii-bucatari vor gati, la Sibiu, in vase de lut pe vatra deschisa retete traditionale bulgaresti, maghiare si romanesti, precum: Ciorba saseasca de fasole verde, Slambuc, Gulas cu fasole boabe, Intinsoare bistriteana, Gulas cu galuste, Supa de ceapa, Coaste de porc cu radacinoase, iar la Medias, in 19 iulie 2019, incepand cu ora 13.00: Supa de varza, Gulas unguresc, Tocana ungureasca din spata de porc cu vin rosu, Supa de prins flacaii, Gulas cu carne de porc.Duminica, 21 iulie 2019, publicul poate sa deguste Ciorba traditionala de fasole boabe, gatita dupa o reteta specifica zonei Sibiului.