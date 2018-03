Cat costa sa-ti petreci vacanta de Paste in Delta Dunarii

Sezonul incepe mai repede, la cererea turistilor

Daca in anii anteriori cele mai multe dintre structurile de cazare din Delta Dunarii erau inchise de Paste, din lipsa de clienti, in 2018 lucrurile s-au schimbat radical, se arata in studiul remis AGERPRES.Cele mai multe hoteluri si pensiuni se deschid pentru turisti in aceasta perioada.Practic, sezonul in Delta Dunarii debuteaza de Paste, fata de acum cativa ani, cand sezonul incepea la sfarsitul lui mai - inceputul lunii iunie.Sunt structuri de cazare care vor organiza Pastele atat in Sfantu Gheorghe, Sulina si Crisan, cat si in Jurilovca, Sarichioi si alte zone din Delta Dunarii."Din estimarile noastre, zona Tulcea-Delta Dunarii va atrage in acest an, de Paste, mai mult de 2.000 de turisti in structurile de cazare clasificate, de peste patru ori mai multi decat cei care au ajuns anul trecut", a apreciat Laurentiu Butuc, directorul general al Green Village Resort.Acesta explica aceasta crestere a numarului de turisti printr-un cumul de factori - numarul structurilor de cazare din Delta e in crestere, apar tot mai multe hoteluri si pensiuni de calitate, iar nivelul serviciilor creste si el, de la an la an.In paralel, in ultimii ani incepe sa se contureze un parteneriat intre operatorii privati si autoritatile locale pentru promovarea Deltei, care incepe sa dea rezultate.Pe de alta parte, din ce in ce mai multi turisti vor sa schimbe clasicele destinatii de Paste pe care le-au tot vizitat in anii trecuti si cauta ceva inedit, iar Delta este una dintre optiuni."In decursul unui an, tot mai multi turisti pleaca in vacante scurte, legate de zilele declarate nelucratoare. Aceste minivacante, precum cea de Paste, aduc mari beneficii atat turismului, cat si angajatilor romani, care au ocazia sa se deconecteze cateva zile, pentru ca apoi sa revina la locul de munca mult mai relaxati", spune Cristian Pandel, CEO al turoperatorului Christian Tour.Acesta apreciaza ca, in acest an, Delta Dunarii devine o destinatie pentru care turistii romanii manifesta interes in aceasta perioada si, in consecinta, unitatile de cazare de aici au pregatit pachete de Paste.Turistii care aleg Delta Dunarii pentru a celebra Invierea Domnului trebuie sa plateasca aproape, suma care acopera si toate mesele plus masa festiva de Paste.Dupa minivacanta de Paste, Delta se redeschide de 1 Mai, care a devenit o alta perioada in care incep sa vina tot mai multi turisti in aceasta zona.In anii trecuti, multe hoteluri si pensiuni din Delta nici macar nu luau in calcul Pastele si, cu atat mai putin, 1 Mai."La Green Village, de exemplu, mai avem doar zece camere libere pentru Paste, din totalul de 90, iar pentru 1 Mai suntem ocupati 100%. Un pachet de trei nopti de cazare, cu mic dejun si cina, iar in ziua de Paste cu pranz inclus si cina pescareasca acompaniata de un cor ucrainean, costa 170 de euro de persoana. Din meniu nu lipsesc bucatele traditionale", a spus Laurentiu Butuc.El a adaugat ca rezervarile pentru Paste si 1 Mai au inceput la sfarsitul lunii ianuarie.Pentru turistii care vor sa petreaca Pastele in Delta Dunarii, Paralela 45 are o oferta diversificata, printre care si Hotelul plutitor Splendid, aflat pe bratul Dunarea Veche, intre Crisan si Sulina in apropiere de Padurea Letea.Pentru trei nopti de cazare cu pensiune completa, pretul pentru o camera dubla este de 300 euro. La Complexul Cormoran, o camera dubla pentru doua persoane, cu mic dejun, costa 157 euro.Cei mai multi romani care si-au rezervat pachete de Paste in Delta sunt cupluri intre 30-35 de ani, dar si familii cu copii, precum si persoane cu varste intre 55 si 60 de ani.Ciprian Enea, manager general al hotelurilor Gulliver Delta Resort din Murghiol si din Uzlina a precizat ca in acest an se asteapta la un grad de ocupare de 100% in perioada Pastelui, la fel ca si in 2017.Datorita majorarii capacitatii cu 40% in 2018 prin cumpararea unei noi structuri de cazare, Enea apreciaza ca cererea va creste cu 35%.De Paste vin in Delta corporatisti, functionari publici, dar si pensionari. Sunt turisti din toata tara, din Bucuresti, dar si din Constanta si zonele limitrofe.