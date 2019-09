Cele mai ieftine destinatii romanesti in toamna 2019

Dar pentru ca cei mai multi romani au cheltuit deja economiile in timpul vacantei de vara, echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a facut o lista a celor mai ieftine destinatii romanesti in aceasta perioada.Mai exact, a fost analizata evolutia preturilor si a cautarilor de cazare in locatiile din Romania pentru lunile septembrie - noiembrie 2019.Raportul ofera sugestii pentru cei care inca mai au zile de concediu disponibile sau pur si simplu vor sa faca o escapada de weekend.Frunzele copacilor in timpul toamnei fac toate fotografiile mai frumoase, prin urmare exploratorii cauta locurile lipsite de cladiri inalte cu geamuri mari de sticla.Traseele montane sau plimbarile pe aleile racoroase contribuie la relaxarea celor care obisnuiesc sa isi petreaca zilele la birou, de aceea locurile in care acestea sunt posibile atrag turistii in fiecare an.Busteni, Sovata si Sighisoara sunt localitatile cu cele mai ieftine optiuni de cazare din Romania, avand valori medii pentru o noapte intr-un hotel de 3 stele in timpul lunilor de toamna de 27Euro, 29Euro respectiv 34Euro.Chiar daca apa marii ii atrage doar pe curajosi acum, frumusetea unui rasarit nu poate fi pusa la indoiala si nici plimbarile pe mal nu sunt tocmai de evitat. In plus, lipsa aglomeratiei face litoralul sa para cu totul diferit de locul vazut cu doar cateva luni in urma, atractiile sezoniere nemaifiind nici ele la indemana.Locatiile cu optiuni ieftine de cazare in timpul lunilor de toamna sunt Eforie Nord, Neptun si Constanta, iar valorile medii ale tarifelor pentru o noapte intr-un hotel de 3 stele pentru lunile septembrie - noiembrie sunt 30Euro, 32Euro, respectiv 36Euro.Una dintre noile tendinte ale calatorilor din tara noastra este redescoperirea oraselor istorice si vizitarea obiectivelor turistice locale, degustarea preparatelor specifice zonei si interactiunea cu localnicii.Evenimentele culturale sau sportive aduc numerosi vizitatori, iar sezonul de toamna este bogat in astfel de atractii.Pe langa orasele amintite mai sus, cele mai mici preturi medii pentru cazare se regasesc in Timisoara, Sibiu sau Iasi, avand valorile pentru o noapte in hoteluri de 3 stele de 37Euro, 38Euro, respectiv 39Euro.In continuare orasele mari (Cluj-Napoca si Bucuresti) sunt in topul cautarilor, cel mai probabil fiind ajutate si de prezenta aeroporturilor internationale, alaturi de Baile Tusnad, cea mai scumpa locatie din Romania privind cazarea in lunile de toamna in hoteluri de 3 stele: aici media unei nopti de cazare este de 60Euro. Clasamentul este completat de Baile Felix, unde media este de 42Euro si Iasi.Pretul mediu al unei nopti de cazare