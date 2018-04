Consultant turistic: Bucurestiul e "pe val", dar ii lipsesc investitiile in promovare

"Din pacate, de multe ori, bucurestenii nu sunt constienti de potentialul mare pe care il are Capitala, iar, pe de alta parte, turistii straini raman incantati. Gradul de satisfactie, dupa vizitarea Bucurestiului, este mult peste cel de asteptare. Aceasta indica faptul ca Bucurestiul nu este inca promovat agresiv si coerent pe pietele tinta dar este intr-o perioada ascendenta, pe val",, a declarat pentru AGERPRES, Traian Badulescu, consultant in turism.Potrivit hotelierilor si touroperatorilor, 2017 a fost cel mai bun an turistic din istoria Bucurestiului, mai ales pe partea de leisure. Din ce in ce mai multe site-uri si cotidiene sau reviste internationale recomanda in mod pozitiv Capitala Romaniei."Insa nu trebuie sa ne culcam pe o ureche. In turism, ca si in alte domenii, moda vine, moda trece. Dezvoltarea turistica a unui oras depinde foarte mult de operatorii aerieni si de hoteluri, iar la acest capitol incepem sa stam din ce in ce mai bine. De 3-4 ani, este in crestere ponderea turistilor de leisure, care vin pentru destinatia Bucuresti sau beneficiaza de cel putin o noapte de cazare in Capitala", a spus Traian Badulescu.La ora actuala, de pe Aeroportul International Henri Coanda opereaza aproape 40 de companii aeriene, dintre care 8 sunt low cost. Principalele destinatii ca numar de zboruri sunt Londra, Viena, Frankfurt, Roma, Istanbul, Amsterdam si Paris, iar in total sunt operate aproape 70 de destinatii directe. In Bucuresti sunt prezente 16 branduri hoteliere internationale.Capacitatea de cazare a Bucurestiului aproape ca s-a triplat in ultimii 15 ani. Daca in anul 2000 erau 7.422 de locuri de cazare, in prezent sunt aproape 20.000 de locuri de cazare. Au aparut atat hoteluri noi, dintre care o parte sunt operate in management sau sub franciza de catre lanturi internationale, precum si multe apartamente in regim hotelier clasificate oficial si hosteluri, dedicate in special tinerilor.La ora actuala, Bucurestiul are circa 400 de structuri de cazare clasificate si 11.548 spatii de cazare, de la hoteluri de 5 stele pana la hosteluri, vile si retele de apartamente in regim hotelier. Referitor la hoteluri, Capitala are 11 hoteluri de 5 stele, 78 de hoteluri de 4 stele, 64 de hoteluri de 3 stele, 20 hoteluri de 2 stele, 5 hoteluri de o stea. Majoritatea hotelurilor sunt dedicate oamenilor de afaceri si orientate, deci, pe segmentul business."In ultimii ani s-au dezvoltat si structurile de cazare dedicate tinerilor, Bucurestiul avand aproape 50 de hosteluri autorizate. De asemenea, exista circa 500 de apartamente in regim hotelier clasificate la 3 stele, care totalizeaza peste 1.100 de locuri de cazare", a spus Traian Badulescu.Acesta apreciaza ca 55% dintre turistii care sosesc in Bucuresti vin pentru afaceri si evenimente (MICE), 25% sunt turisti de city break, 15% sunt turisti care iau parte la circuite ale Romaniei si aleg 1-2 nopti de cazare in Capitala, la care se adauga turistii care vin pentru concerte sau vizite la prieteni.Numarul turistilor straini sositi in Bucuresti a fost de peste 1,104 milioane in 2016, in crestere cu 11,35% fata de 2015. De asemenea, 822.404 de romani au fost prezenti in Bucuresti in anul 2016.In 2017, Capitala a depasit pentru prima data pragul de 2 milioane de turisti, din care peste jumatate au fost straini."Chiar daca lunile de varf sunt inca mai si septembrie, perioade in care au loc multe evenimente, Bucurestiul incepe sa aiba si multi turisti in timpul verii. Cei mai multi dintre ei sunt turisti de agrement! Aceasta inseamna ca Bucurestiul a inceput sa fie si o destinatie de agrement. Multe hoteluri au inceput sa aiba un grad de ocupare mai mare in week-end sau in timpul verii, perioade sau intervaluri de extra-sezon pe partea de business si evenimente", a spus Traian Badulescu.Principalele tari din care provin turistii straini din Bucuresti sunt Germania, Italia, Israel, Franta, SUA, Austria, Marea Britanie, Spania si Olanda. Printre pietele emergente se numara Polonia, Grecia si Israel.In Top 100 MasterCard Global Destination Cities Index, Bucurestiul este clasat pe locul 81 in topul celor 100 de orase turistice din lume pentru 2016. Top 10 este condus de Bangkok, Londra, Paris, Dubai, New York, Singapore, Kuala Lumpur, Istanbul, Tokyo si Seul. Bucurestiul a depasit orase precum Tel Aviv, Sofia si Sankt Petersburg.Trei dintre cele cinci orase care au avut cea mai rapida crestere turistica din Europa - Budapesta, Bucuresti si Sofia - se afla in Europa de Est si inregistreaza o rata medie anuala de crestere de aproape 7% si mai mare.Principalele atractii ale Bucurestiului sunt, in prezent, Centrul vechi (baruri, restaurante, cluburi, cladiri vechi de 100-250 de ani) pentru viata de noapte dar si parcurile sau locurile verzi."Principalele probleme cu care se confrunta Capitala din punct de vedere turistic tin de lipsa de informatii. Nu avem atat de multe centre de informare turistica, iar cele existente nu au multe materiale de promovare. Nu sunt suficiente harti de orientare pe strazi si alte elemente de semnalizare, prezenta slaba pe internet, lipsa unui site oficial de promovare a Bucurestiului si a unui city-card. Identificarea parcarilor pentru autocare este tot un minus turistic", a spus Traian Badulescu.Acesta apreciaza ca avem nevoie de investitii intr-un centru de conferinte modern, cu sala de minim 5.000 de locuri pentru reuniuni in plen si alte sali adiacente, spatii de cazare, parcare etc.La ora actuala, Bucuresti poate rivaliza cu alte orase turistice din regiune, precum Bratislava, Budapesta sau Zagreb. Un avantaj este ca, in multe topuri internationale, este recunoscut drept cel mai ieftin oras mare din Uniunea Europeana, la capitolul servicii."Centru Vechi, care reprezinta un punct de atractie pentru turisti, ar trebui restaurant integral si reamenajat. Inclusiv vestigiile comuniste sau atractiile 'negre', precum locurile cu legende, bantuite, legende precum cea a lui Dracula, ar merita promovate, deoarece exista un segment mare de turisti care ar putea fi astfel atrasi. Budapesta are un parc unde sunt expuse monumente comuniste, in estul Germaniei exista un hotel care ofera servicii in stil comunist, iar Londra, New York si alte metropole ofera tururi 'negre' sau pe urmele unor legende si mistere", a apreciat Traian Badulescu.Tot la minusuri, Traian Badulescu adauga numarul insuficient de restaurante cu specific autentic, traditional romanesc, cu programe folclorice, desi Bucurestiul are multe restaurante si baruri.Este nevoie de parteneriate public-privat si de o cat mai buna comunicare la nivel institutional, precum si intre mediul public si cel privat. Desi Bucurestiul este 'pe val', dezvoltarea lui ca destinatie turistica trebuie sprijinita de o campanie de promovare puternica si coerenta si de noi investitii, precum hoteluri, parcuri de distractie, evenimente, infrastructura, centre de evenimente.Traian Badulescu apreciaza ca ar trebui dezvoltate turistic si imprejurimile Bucurestiului, precum Snagov, Comana, localitati unde pot aparea micro-statiuni si se poate dezvolta in continuare turismul rural si de agrement. De asemenea, Bucurestiul este traversat de raurile Dambovita si Colentina, care merita sa intre mult mai mult pe harta agrementului.