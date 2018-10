Delta Dunarii poate fi explorata virtual pe Google Maps, din aceasta saptamana

"Incepand din aceasta saptamana, Delta Dunarii este disponibila in Street View pe Google Maps si poate fi parcursa de orice persoana din lume, cu o conexiune la internet. Delta este prezenta cu toate frumusetile ei, de la rute navigabile la lacuri si canalele acoperite de vegetatie, de la pasari si flora la arhitectura locala si sate inconjurate de ape. In total, sunt acoperiti peste 1.500 de kilometri de canale si drumuri", se arata intr-un comunicat de presa al Google, transmis marti AGERPRES.Potrivit sursei citate, un explorator virtual poate admira pelicanii care isi iau zborul de pe Canalul Trofilca, un canal mic, care serpuieste printr-o padure inundata, mlastini si lacuri."Mai apoi, se poate plimba pe canalul Sontea, printre vita-de-vie salbatica si pe sub salciile care atarna deasupra canalului Radacinos, creand un tunel de vegetatie spectaculos. Cateva click-uri mai incolo peisajul se schimba: un lac cu nuferi, starci, egrete si pelicani. Iubitorul de pasari poate vedea cormoranii care se hranesc pe Lacul Puiu sau poate 'da o fuga' pe Laguna Sacalin. Pe uscat, poate explora arhitectura traditionala din Delta in localitatea Letea sau se poate plimba pe stradutele inguste din Mila 23. La final, se poate relaxa pe plaja salbatica din Sf. Gheorghe sau poate avea o vedere panoramica din varful vechiului far din Sulina", se precizeaza in comunicat.Proiectul de preluare a imaginilor din Delta Dunarii a fost realizat cu ajutorul echipei WWF Romania, care a parcurs Delta in lung si in lat cu trekker-ul Google in spate, pe bicicleta, pe barca sau cu caruta, cu sprijinul localnicilor. Operatiunea de preluare a imaginilor s-a desfasurat pe parcursul lunii iunie 2018. Echipa WWF a parcurs majoritatea traseelor turistice din Delta, localitatile Mila 23, Sulina si Letea.Preluarea imaginilor Street View din Delta Dunarii a fost posibila cu sprijinul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.Delta Dunarii, sit UNESCO protejat la nivel international, adaposteste peste 5.000 de specii de animale si plante, peste 300 de specii de pasari, majoritatea strict protejate, cea mai mare colonie de pelicani si cea mai intinsa zona compacta de stufaris din Europa. De asemenea, Delta este cunoscuta pentru dinozaurii subacvatici, sturionii, cei mai mari pesti de apa dulce din lume, insa decenii de abuz, de exploatare nesustenabila a resurselor, a facut ca populatiile speciilor de apa dulce sa fie acum cele mai afectate, declinul fiind in acest caz de 81%, mai mult decat dubla fata de speciile terestre si marine.Larry Page si Sergey Brin au fondat Google in anul 1998, iar de atunci compania a crescut la peste 50.000 de angajati la nivel global, oferind o gama larga de produsesi platforme populare, precum: Search, Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome si YouTube. In octombrie 2015, Alphabet a devenit compania-mama a Google.Infiintata in anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizatii internationale care deruleaza proiecte pentru conservarea naturii, in peste 100 de tari. Misiunea organizatiei, la nivel global, este sa opreasca degradarea mediului inconjurator si sa construiasca un viitor in care oamenii traiesc in armonie cu natura.