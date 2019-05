Investitie de un milion de euro la Salina Praid

Noua instalatie de preparare sare in subteran conduce la cresterea eficientei activitatii si a calitatii produselor, inclusiv eliminarea poluarii provocata de vechea instalatie, se precizeaza in comunicat."Instalatia de preparare in subteran are o capacitate de productie de 100.000 t/an. Amplasamentul instalatiei in subteran permite constituirea unui stoc de circa 30-40% de sare gema necesar in perioada de iarna, din volumul din productia anuala a Sucursalei Salina Praid, fiind eliminate cheltuielile de transport de la suprafata in subteran.Societatea Nationala a Sarii are in proiect la Sucursala Salina Praid, remodelarea fluxurilor de ambalare, brichetare si incarcare la suprafata. De asemenea, Societatea Nationala a Sarii intentioneaza sa realizeze fluxuri modernizate si la sucursalele Salina Ocna Dej si Salina Targu Ocna. In Planul de investitii aprobat pentru anul 2019, sunt prevazute aceste obiective de investitii, iar in prezent procedurile de achizitie sunt in curs de desfasurare", mentioneaza documentul.Potrivit sursei citate, Salina Praid este si un important punct turistic. In perioada ianuarie-aprilie 2019 au fost inregistrate circa 140.000 de intrari la Salina Praid. Astfel, in primele 4 luni ale acestui an, au calcat pragul salinei cu 20.000 de turisti mai mult, in comparatie cu perioada similara a anului precedent.In subteran, pentru agrement si relaxare, sunt amenajate locuri de joaca pentru copii, dotate cu instalatii diverse si mobilier confectionat din lemn, locuri de odihna pentru adulti, spatii dotate cu mese de tenis, o sala expozitionala cu istoricul salinei, un punct sanitar, magazin cu suveniruri, un restaurant unde se poate servi masa si se pot face degustari de vinuri, o capela ecumenica pentru reculegere si oficierea de evenimente religioase.Salina de la Praid este una dintre cele mai vechi saline din Romania, unde se exploateaza mari zacaminte de sare din Europa, avand bazele in secolul XVIII.Societatea Nationala a Sarii este una de interes major pentru economia romaneasca si unul dintre primii 10 producatori de sare din Europa. Societatea Nationala a Sarii este o societate pe actiuni cu capital majoritar de stat (51%), capitalul privat fiind detinut de catre Fondul Proprietatea (49%) . Raspandirea relativ larga a zacamintelor de sare pe teritoriul Romaniei a dus la aparitia si dezvoltarea celor sapte exploatari miniere, ce au devenit ulterior si sucursale ale Societatii Nationale a Sarii. In cinci dintre acestea - Salina Praid, Salina Targu Ocna, Salina Slanic Prahova, Salina Cacica, E.M. Rm. Valcea - societatea a initiat si a dezvoltat obiective cu caracter turistic si balnear, destinate celor aflati in cautarea unui mod inedit si sanatos de petrecere a timpului liber.