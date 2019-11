Ministrul Economiei: Voucherele de vacanta vor continua. Turistii sa circule si in extrasezon

"Nu avem nicio intentie sa oprim voucherele de vacanta, am spus-o si in audierile parlamentare, a fost un fake news ca cineva ar vrea sa opreasca voucherele de vacanta. Nu, voucherele de vacanta vor continua, ele au fost un vector de marketing pentru turism foarte important pentru promovarea turismului intern", a precizat ministrul Economiei, care va controla in mandatul sau si sectorul turismului.Acesta a indicat ca va analiza si posibilitatea emiterii de vouchere de vacanta pentru lunile din afara sezoanelor turistice."O sa examinez foarte bine proiectul de ordonanta, pentru ca ne dorim ca si in timpul de extrasezon turistii romani sa circule", a comentat Virgil Popescu.Acesta a apreciat ca din punct de vedere personal, ca si turist, infrastructura este cea mai mare problema a turismului romanesc."Romania are o infrastructura care descurajeaza turismul. Aceasta este parerea mea ca si consumator de turism, infrastructura e principala problema a Romaniei turistice. Daca vrei sa te duci sa vezi nordul Moldovei, de aici pana la Suceava, pana la Putna, cred ca faci 5-6 ore, pe drumuri care sunt greu de circulat. Eu cred ca asta e principala problema, pentru ca nu toti pot sa zboare cu avionul, sa se duca direct la destinatie si sa faca city-break-uri. Si ca sa te duci de aici pana la Putna, cu masina, pe un drum cu doua benzi, e foarte greu. Probabil sa ajungi pe litoral e cel mai usor, dar din pacate litoralul romanesc nu e decat de 3-4 luni pe an, 4 luni cu luna mai si cu weekend-urile din mai. Clisura Dunarii la fel, e o zona fabuloasa acolo la mine, dar drumul national pe Clisura Dunarii lasa de dorit, din pacate", a afirmat ministrul Economiei.El a opinat ca autoritatile nu au promovat suficient turismul romanesc."Nu prea s-a facut promovare in turism, ca in Romania neexistand un management coordonat al destinatiilor turistice si neexistand promovare in turism, nu s-a facut promovare in turism, eu nu cred ca ati vazut o promovare tintita in turism. Toata lumea stie de litoral, toata lumea stie de schi, dar nu avem numai atat. N-am vazut turism ecumenic, n-am vazut turism balnear, n-am vazut multe lucruri in Romania. Lasati-ma sa fac o radiografie si apoi o strategie pe ce ne axam ca si tara sa promovam", a comentat Virgil Popescu.