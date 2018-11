Nu ajungi la munte in acest weekend? Acum poti vedea live masivul Piatra Craiului si Plaiul Foii

De aici se porneste in explorarea Rezervatiei Naturale Piatra Craiului, zona de munte formata din calcare si conglomerate mezozoice unde se gasesc specii rare si un peisaj montan deosebit.Pe langa prezenta unor animale salbatice variate, precum lupi, ursi, rasi, mistreti, capre negre, cerbi s.a., in zona au fost identificate peste 200 de pesteri si avene. Bogatia traseului a determinat filmarea in regiune a unor scene din filmele Cold Mountain, Drumul Oaselor, Columna, Dacii, iar in anul 2000 a fost produs de catre BBC/ Discovery Channel si un film documentar despre acest areal.Peisajul montan, de o rara frumusete atat in coloritul superb al toamnei, cat si in variatia specifica oricarui anotimp, poate fi acum vazut prin intermediul camerei Axis M3057-PVE montata pe parcursul verii de catre ICCO Systems la pensiunea "Panorama Pietrei Craiului", ce beneficiaza de o vedere panoramica superba asupra muntilor.Pentru a transmite in direct, live pe youtube, a fost instalata aplicatia CamStreamer, care permite streamingul live direct din camera Domnul Ferencz Somorai, proprietarul pensiunii Panorama Pietrei Craiului din Plaiul Foii, a declarat: "Daca in urma cu circa doi ani in zona nu era nici macar curent electric sau drumul asfaltat, cu ajutorul prietenilor de la ICCO Systems, cu care colaboram inca de la inceputul proiectului nostru de peste 10 ani, acum putem transmite live imagini panoramice de la munte. Astfel, se vor putea bucura de priveliste atat clientii nostri, chiar si atunci cand nu reusesc sa ajunga aici, precum si cei care planifica sa ne viziteze".Camera video de retea AXIS M3057-PLVE ofera permanent o vedere de ansamblu completa de 180 de grade, fiind montata cu un cadran perfect sub streasina de lemn a pensiunii.Datorita OptimizedIR si a multiplelor caracteristici care vizeaza indeosebi flexibilitatea, camera beneficiaza de o protectie foarte buna la praf si orice intemperii, fluxul video al imaginii panoramice fiind astfel continuu si fara obstructii."Ma bucur ca, alaturi de familie, am putut face o minunata surpriza domnului Ferencz Somorai, oferindu-i prilejul de a-si bucura oaspetii cu imagini panoramice unice din punctul cel mai inalt al pensiunii. Colaborarea dintre echipa ICCO si proprietarii pensiunii acopera mai multe aspecte, atat partea de retelistica, precum si sistemul de supraveghere si securitate la interior, cat si aceasta promovare a zonei alaturi de un brand de top cum este Axis Communications", a declarat Cosmin Ursu, reprezentant ICCO Systems.Cu ajutorul optiunii de digital PTZ camera transmite atat imagini panoramice, cat si posibilitatea de marire a zonelor de interes. Camera AXIS M3057-PLVE ofera imagini clare, cu sau fara ajutorul luminii, fiind optimizata pentru a "vedea" in intuneric.Este echipata cu WDR Forensic pentru vizibilitate buna atunci cand exista atat zone intunecate, cat si zone luminoase in aceeasi scena. In plus, AXIS M3057-PLVE are tehnologia Lightfinder pentru a oferi culori naturale atunci cand iluminarea este redusa.Acest model de camera include tehnologia AXIS Zipstream, care permite pastrarea cadrelor care nu se schimba si transmiterea fluxul video in timp real, reducand stocarea si latimea de banda cu pana la 50%. Transmisia video astfel rezultata este de o inalta calitate, permitand si economii semnificative in latimea de banda.Cu sensor de 6MP, camera AXIS de tip dome, ofera si flexibilitate la instalare, beneficiind si de numeroase accesorii care sa o puna mai usor in valoare in functie de locul unde este instalata.Pentru transmisia live s-a utilizat aplicatia CamStreamer care permite transmiterea de streaming video fara a necesita prezenta unui encoder sau a unui PC.Intreaga procesare se realizeaza direct de catre procesorul camerei AXIS.Mai mult decat atat, CamStreamer suporta integrarea cu diverse platforme de continut video, precum YouTube, Facebook, Vimeo sau Dailymotion, ceea ce inseamna ca operatorul poate transmite direct prin platforma preferata de publicul sau tinta.De asemenea, operatorii pot adauga propriile elemente grafice sau text pe imaginea transmisa, sau pot introduce o sursa suplimentara de semnal audio, prin care sa redea muzica, mesaje prestabilite sau comentarii in direct.Combinand performantele hardware ale echipamentelor AXIS cu flexibilitatea aplicatiei CamStreamer ce ruleaza la nivelul lor, scenariile de utilizare sunt practic nelimitate.Asa se face ca, desi sunt proiectate indeosebi pentru securizarea obiectivelor, camerele IP AXIS sunt frecvent folosite si in alte scopuri, dovedind performante deosebite.Alte zone turistice din Romania de unde se transmit imagini video live prin camerele AXIS sunt:Balea Lac: Camera 1 Camera 2 si Camera 3 Si altele.Atunci cand va e dor de munte, va invitam sa vizitati virtual Piatra Craiului prin intermediul imaginilor transmise live prin camera AXIS instalata la Pensiunea Panorama Pietrei Craiului din Plaiul Foii