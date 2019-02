Patronatele, incantate de rezultatul voucherelor de vacanta: A venit randul turismului balnear romanesc

"Pentru noi, acest moment este de neratat. Este pentru prima data cand Guvernul vine cu un program la dispozitia noastra, a turismului balnear. Vom putea relansa turismul balnear romanesc daca cream un parteneriat intre investitori si primarii. Sa concepem o alta relatie intre investitori si comunitatile locale. Este mai mult decat clar pentru mine ca nu se pot dezvolta comunitatile fara investitii serioase, in special din mediul privat. Pe de alta parte, primarii sunt foarte importanti pentru atragerea de bani prin proiecte locale de la Fondul de modernizare a statiunilor balneare atestate conform legii", a precizat Nicu Radulescu.Acesta a subliniat ca este nevoie de proiecte care sa gaseasca acoperire pentru finantare."Este acum ori niciodata, pentru ca dupa atatia ani cand noi am fost doar o arma electorala in campanie, acum avem o strategie. Inseamna ca a venit randul turismului balnear romanesc. La acest seminar am strans specialisti din domeniul balnear, oficiali de la Ministerul Turismului, investitori, reprezentanti ai mediului academic. Trebuie sa luam masuri pentru ca iata cade istoria pe noi. Cad zidurile de prin Herculane, au inceput sa fie multe probleme la stabilimentele din perioada romana, din perioada imperiului. Trebuie sa gasim masuri sa conservam aceste lucruri pe care le avem. Nu mai putem. Sunt prea multi ani de cand asociatia patronala se straduieste sa faca ceva. Chiar ca este ultimul moment propice pe care il avem", a spus Nicu Radulescu.Acesta a apreciat ca desi turismul balnear are circa 30% din totalul locurilor de cazare din Romania, investitiile se amortizeaza in 15-20 ani, fiind cea mai mare perioada de timp comparativ cu litoralul sau cu hotelurile din marile orase."Peste tot, in toate statiunile balneare, exista interesul de a upgrada hotelurile de la 2 la trei stele, sau de la trei, la patru stele. Daca programul guvernamental va functiona, exista obiectivul de a aduce toate hotelurilor la o clasificare superioara. Dar asta tine de finantare. Noi am facut in fiecare statiune un hotel de top, dar nu este suficient. Trebuie un sprijin real din partea Guvernului. Un guvern responsabil are nevoie de o tara sanatoasa, cu oameni sanatosi", a precizat presedintele Organizatiei Patronale a Turismului Balnear din Romania.Nicu Radulescu a opinat ca este inca mult de facut pentru a ajunge la cum erau statiunile balneo din Romania in perioada interbelica, in anii 1930."Avem o problema legata si de medicii fizioterapeuti. Cei buni au imbatranit, nu mai sunt stimulati sa vina in statiuni. Discutam concret cu primarii cum sa atragem tinerii medici. Toata problema este sa ne ajute si universitatile, cei care formeaza acesti medici. Sectorul balneologic trebuie pus in valoare prin inovatie, prin cercetare, prin gasirea oamenilor potriviti", a spus Nicu Radulescu.Acesta a apreciat ca sectorul balneo poate deveni principala sursa de incoming, mai ales daca se vor revitaliza produsele deja recunoscute international precum Ana Aslan, Gerovital, Ionesu-Calinesti.Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania a organizat, in cadrul Targului de Turism al Romaniei, seminarul cu tema "Parteneriat public - privat pentru dezvoltarea turismului balnear romanesc".