Romania poate deveni un important centru european pentru turismul dentar

analiza

Daca Austria si-a consolidat pozitia de lider privind tratamentul imuno-oncologic, Turcia - pentru turismul medical in domeniul oncologiei si al chirurgiei estetice, Grecia pentru fertilizare in vitro, Romania incepe sa-si dobandeasca statutul de lider european privind turismul stomatologic.Potrivit unei analize realizate de TripnHeal.com, o companie care sprijina turismul stomatologic in Romania, o pondere de 10-15% din totalul pacientilor unui cabinet stomatologic cu traditie in tara noastra este reprezentata de turistii straini veniti special pentru tratament.In acest sens, datorita calitatii serviciilor si a preturilor scazute, mult sub piata din vestul Europei, tara noastra primeste anual clienti din Spania si Italia, iar de curand din Regatul Unit."Cheltuielile pacientilor straini la noi in tara variaza de la aproximativ 1.000 de euro pana la 20.000 de euro per pacient, iar media este cuprinsa intre 4.000 si 5.000 de euro per pacient. Romania incepe sa concureze din ce in ce mai serios cu alte tari europene cu traditie in turismul dentar, datorita preturilor scazute si a calitatii serviciilor. Spre exemplu, in Italia, pacientii pot cheltui 40.000 de euro pentru o lucrare dentara complicata, iar aceeasi lucrare, folosind aceleasi ustensile de lucru si cu specialisti la fel de bine pregatiti, costurile pot ajunge pana la 11.000 de euro. In majoritatea cazurilor, preturile in Romania sunt mai ieftine cu aproximativ 50-70% fata de serviciile stomatologice din Europa de Vest", declara Ovidiu Pasca, CEO www.tripnheal.com, citat in comunicat.Totodata, specialistul afirma ca, in vestul Europei, stomatologia nu este acoperita de asigurarile standard de sanatate, iar un implant dentar costa, de exemplu, in Elvetia, 2.500 euro, in vreme ce in Romania pretul este maximum 700 de euro.Perioada in care turismul dentar este la mare cautare in tara noastra este vara, in special in lunile iulie si august.